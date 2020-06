Αθλητικά

Δεν έβγαλε νικητή η κόντρα του Αστέρα με τον Ατρόμητο

Οι δύο ομάδες διεκδικούν την τιμητική "πρωτιά" στα play out της Super League...

Ισόπαλος 1-1 ολοκληρώθηκε ο αγώνας μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και του Ατρόμητου, των δύο ομάδων που διεκδικούν την τιμητική «πρωτιά» στα play out της Super League.

Η αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής έγινε στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της αρκαδικής πρωτεύουσας, με αρκετό πάθος και δύναμη που φαίνεται και από τις συνολικά 9 κίτρινες που έδειξε ο διαιτητής Τσαμούρης.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 34ο λεπτό όταν ο Λουίς Φερνάντεθ πέρασε έξοχη ασίστ στον Πασαλίδη, ο οποίος πλάσαρε από κοντά το νεαρό Μανδά.

Όμως, ακριβώς στην εκπνοή του ημιχρόνου, ο Ατρόμητος ισοφάρισε με κεφαλιά του Σπύρου Ρισβάνη μετά από σέντρα του Ροντρίγκο Γκάλο. Το σκορ έμεινε αναλλοίωτο έως το τέλος του αγώνα, το ίδιο και η κατάταξη των play out με τον Αστέρα να έχει 35 βαθμούς και ο Ατρόμητος έναν (αλλά κι ένα ματς) λιγότερο.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Ματρικάρντι, Πασαλίδης, Τασουλής, Μπελόκ (90+2΄ Αντζουλάς), Μουνάφο (46΄ Μπόρχα Φερνάντεθ), Σίτο (46΄ Ριέρα), Ντέλετιτς (79΄ Τζίμας), Λουίς Φερνάντεθ (87΄ Μαρκ Φερνάντεθ), Μπαράλες

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάββας Παντελίδης): Μανδάς, Γούτας, Ρισβάνης, Μπουζούλατζιτς, Κατράνης, Γκάλο (87΄ Ούμπιδες), Χαρίσης (27΄λ.τρ Μπαένα), Κιβρακίδης, Βέλλιος (86΄ Γιακουμάκης), Μανούσος (70΄ Ενσικουλού), Ανδρούτσος (70΄ Ραμπέγιο)