Οικονομία

Ο ΑΝΤ1 στις Σπέτσες: Οι καραβομαραγκοί συνεχίζουν την τέχνη τους παρά τις δυσκολίες (βίντεο)

Οι Σπέτσες ήταν ένα από τα μεγαλύτερα "ναυπηγικά" κέντρα της Ελλάδας. Σήμερα έχουν απομείνει στο νησί, μόνο επτά καραβο-μαραγκοί οι οποίοι παρά τις αντίξοες συνθήκες συνεχίζουν την τέχνη τους με το ίδιο μεράκι.