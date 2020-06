Αθλητικά

“Όρθιος” στην Ξάνθη ο Παναιτωλικός

Βαθμός - “χρυσάφι” για τους Αγρινιώτες. Σε περιπέτειες οι Ακρίτες…

Ματς για γερά νεύρα έγινε στα Πηγάδια της Ξάνθης, όπου ο Παναιτωλικός πήρε πολύτιμη ισοπαλία (1-1) από την Ξάνθη και διατήρησε το πλεονέκτημα των δύο βαθμών από την θρακική ομάδα.

Πολύ δυνατά και με απαιτήσεις μπήκε στον αγώνα των Πηγαδιών η Ξάνθη, που ήδη στο πρώτο δεκάλεπτο είχε τρεις καλές ευκαιρίες για ν' ανοίξει το σκορ. Πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα ο Μπαριέντος έκανε παράλληλη πάσα στα καρέ του Παναιτωλικού, αλλά ο Τζουρίσκοβιτς που έπιασε το αριστερό σουτ δεν σημάδεψε σωστά κι η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Δυο λεπτά αργότερα ο Μπαριέντος δεν κατάφερε να βρει την μπάλα σωστά από γύρισμα του Μπαξεβανίδη και η ευκαιρία χάθηκε. Η Ξάνθη ως το τέλος του ημιχρόνου συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι να δημιουργεί καλές ευκαιρίες τις οποίες όμως έχανε και στο 35' ο Ντε Αμορίμ πλάσαρε εκτός εστίας από καλή θέση μετά από πάσα του Κάστρο. Στο 40' ο καλύτερος παίκτης της Ξάνθης Ντε Αμορίμ, σούταρε δυνατά στην γωνία αλλά ο Φερνάντες έδιωξε σε κόρνερ.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μαλλής έπεσε πάνω στον Κάστρο και ο Διαμαντόπουλος υπέδειξε πέναλτι, που εκτέλεσε ο ίδιος ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής, αλλά ο Ισπανός γκολκίπερ Φερνάντεθ έπεσε σωστά κι απέκρουσε την εσχάτη των ποινών.

Στην επανάληψη ο Παναιτωλικός μπήκε πιο δυνατά και έχασε στο 52' σπουδαία ευκαιρία, όταν από σέντρα του Μουνιέ ο Λισγάρας στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστρωσε την μπάλα στον Τσιγγάρα, ο οποίος βγήκε τετ α τετ με τον Άμπαντ, με τον τερματοφύλακα της Ξάνθης να βγαίνει νικητής.

Στο 57' έγινε μια πολύ συζητήσιμη φάση. Ο Ντάλσιο μάρκαρε στην περιοχή τον Ντε Αμορίμ, ο τελευταίος πολύ εύκολα σωριάστηκε στο χορτάρι και ο Διαμαντόπουλος, συμβουλευόμενος την εικόνα από το VAR έδειξε εκ νέου πέναλτι, μια πολύ αυστηρή απόφαση, που αυτή την φορά εκτέλεσε επιτυχώς ο Τζουρίσκοβιτς για να ανοίξει το σκορ (1-0), παρά τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Παναιτωλικού.

Στο 69' η Ξάνθη έμεινε με 10 παίκτες λόγω απευθείας κόκκινης κάρτας του Κάστρο, μετά από πολύ σκληρό μαρκάρισμά του πάνω στον γκολκίπερ Φερνάντεθ. Στο 83' ο Παναιτωλικός ισοφάρισε με ένα υπέροχο απευθείας φάουλ του Μπαΐροβιτς, που έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της γωνίας του Αμπαντ, δυο λεπτά μετά την είσοδο του στο παιχνίδι, για να γίνει το 1-1.

Η Ξάνθη με 10 παίκτες είχε δυσκολία στην ανάπτυξη αλλά στο 85' ένα ψηλοκρεμαστό σουτ του Τερκί έφυγε ελάχιστα άουτ πάνω από την εστία του Φερνάντες. Ο Παναιτωλικός είχε κατοχή στο μεγαλύτερο μέρος της επανάληψης αξιοποιώντας την αριθμητική του υπεροχή, αλλά οι γηπεδούχοι είχαν ευκαιρίες ως την λήξη του αγώνα και στο 98' ο Στάρτζεον έχασε την τελευταία, όταν ο Φερνάντες έδιωξε τον κίνδυνο διατηρώντας το ισόπαλο και πολύτιμο 1-1 για την ομάδα του.

Οι συνθέσεις:

Ξάνθη (Nίκος Καραγεωργίου): Αμπάντ, Μπαξεβανίδης, Λισγάρας, Καρασαλίδης, Κασάδο, Κοβάτσεβιτς (90' Μουλέν), Τέρκι, Τζουρίτσκοβιτς (77' Φοσέ), Ντε Αμορίμ (77' Στάρτζεον) Μπαριέντος (90' Φασίδης), Κάστρο

Παναιτωλικός (Μάκης Χάβος): Φερνάντεθ, Τσιγγάρας (81' Μπαΐροβιτς), Μάλης, Λιάβας, Κέβιν, Ντίας, Ντάλσιο, Μουνιέ (94' Λουσέρο), Άλβαρες (70' Ντουάρτε), Ρόσα, Ντάουντα