Κοινωνία

Απενεργοποίηση Amber Alert - Συνεχίζεται η αναζήτηση για τον 13χρονο στην Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου συνεχίζονται από τις Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

«”Το Χαμόγελο του Παιδιού” προχωράει στην απενεργοποίηση του Amber Alert για τον Χουσαΐνι (επ.) Σαγιέντ Μαχντί (ον.), 13 ετών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου συνεχίζονται από τις Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές και υπάρχουν πληροφορίες, οι οποίες αναμένουμε να επιβεβαιωθούν»,αναφέρει σε ανακοίνωσή του Οργανισμού.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «”Το Χαμόγελο του Παιδιού” θα συνεχίσει να προβάλει και να επικοινωνεί ενεργά την εν λόγω εξαφάνιση στα κοινωνικά δίκτυα του Συλλόγου, ώστε να κινητοποιεί τους πολίτες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα”.

Στις 13/6/2020 και ώρα 17:30 εξαφανίστηκε από την Θεσσαλονίκη, o Χουσαΐνι (επ.) Σαγιέντ Μαχντί (ον.), 13 ετών, αφγανικής καταγωγής.

Ο Σαγιέντ Μαχντί έχει 1,65μ. ύψος, καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια και είναι αδύνατος.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.