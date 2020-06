Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Λήξη προθεσμίας για τον β' κύκλο

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα. Ποιές εξαιρούνται...

Προθεσμία έως αύριο (Δευτέρα, 21/6) έχουν οι επιχειρήσεις - δικαιούχοι της δεύτερης φάσης της «επιστρεπτέας προκαταβολής» προκειμένου να οριστικοποιήσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, την αίτηση χορήγησης του ποσού που έχει προσδιοριστεί ή λιγότερου, αν δεν επιθυμούν το σύνολό του.

Σε αυτήν τη φάση αναμένεται να χορηγηθούν χαμηλότοκα δάνεια ύψους 1,4 δισ. ευρώ σε ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό αλλά διαθέτουν ταμειακή μηχανή, οι οποίες είχαν εξαιρεθεί στην πρώτη φάση, όπως προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα είναι:

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως.

Εξαιρούνται:

Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 2020 και δε διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή

Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 2020

Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθ' όλη την περίοδο αυτή

Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι απαραίτητο η επιχείρηση να υπάγεται σε κάποιον ΚΑΔ.

Ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν επιχειρήσεις οι οποίες:

Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

Τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν στην πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι:

Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάιο 2020:

α) επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών διακριτά για κάθε μήνα.

β) επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν:

Τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα

Το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019

Το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019

Για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τα βιβλία που τηρούν, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση.

Επίσης, ελέγχεται αυτόματα και ως προϋπόθεση, η δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιστροφής της επιστρεπτέας προκαταβολής, αυτές θα καθοριστούν με νέα υπουργική απόφαση μετά τις 22 Ιουνίου, οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.