Δεύτερο “κύμα” κορονοιού στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας

Επικίνδυνα μηνύματα σε ότι αφορά την πορεία της πανδημίας εκπέμπονται από τις χώρες που βρίσκονται στα βόρεια σύνορά μας. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αύξηση κρουσμάτων σε επίπεδα που δεν είχαν εμφανιστεί ούτε την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου, όταν το πρώτο κύμα ήταν σε έξαρση και οι χώρες έμπαιναν σε lockdown για να σταματήσουν την εξάπλωση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή καθώς η Ελλάδα ετοιμάζεται να ανοίξει τα χερσαία σύνορα (ήδη έγινε με τη Βουλγαρία) και να υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες που θα έρθουν οδικώς για τις διακοπές τους. Σε όλες δε τις περιπτώσεις οι κυβερνήσεις δεν εμφανίζονται διατεθειμένες να αυστηροποιήσουν τα μέτρα προφύλαξης, φοβούμενες το οικονομικό κόστος μιας τέτοιας κίνησης.

Προχθές, η Βουλγαρία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό ημερήσιων κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας, ωστόσο ο πρωθυπουργός της χώρας δηλώνει ότι δεν προτίθεται να επιβάλει σκληρότερα περιοριστικά μέτρα. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν 132 νέες μολύνσεις αλλά ο Μ. Μπορίσοφ έσπευσε να υποστηρίξει ότι «δεν πρέπει να πανικοβαλλόμαστε γιατί ταυτόχρονα αυξάνει και ο αριθμός όσων ανέρρωσαν».

Στη χώρα των επτά εκατομμυρίων κατοίκων χθες έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν 81 θετικά κρούσματα στα 2.371 τεστ που έγιναν συνολικά με τα περισσότερα εξ αυτών, 28 να βρίσκονται στη Σόφια. Νοσηλεύονται 314 ασθενείς, 17 εξ αυτών σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Από το σύνολο των κρουσμάτων τα 341 αφορούν σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Τα αυστηρότερα μέτρα θα οδηγούσαν σε πανικό και θα έθεταν σε κίνδυνο όλη την οικονομία, υποστηρίζει, όμως, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι οι έξι θάνατοι που καταγράφηκαν χθες αφορούσαν σε ασθενείς με σοβαρά υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Σε έξαρση βρίσκεται η πανδημία και στη Βόρεια Μακεδονία, όπου οι αρχές αναγκάστηκαν στις αρχές του μήνα να επιβάλλουν πλήρες lockdown 80 ωρών στην πρωτεύουσα και τρεις μεγάλες πόλεις. Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, όπως φαίνεται και στο γράφημα της καθιερωμένης διεθνώς πηγής worldometer, τα κρούσματα που καταγράφονται ημερησίως είναι μεταξύ 142 και 182, όταν τον Απρίλιο τα περισσότερα που είχαν καταγραφεί ήταν 101.

Υπάρχει έντονη κριτική κατά της υπηρεσιακής κυβέρνησης που άνοιξε τα εστιατόρια στα τέλη Μαΐου και δεν αντέδρασε στις μεγάλες συγκεντρώσεις πολιτών σε πρόσφατες θρησκευτικές γιορτές. Ο υπουργός Υγείας κατηγορεί το υπουργείο Εσωτερικών (που είναι άλλου κόμματος) για μη επαρκή αστυνόμευση.

Ο επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών υποστηρίζει ότι στην πρωτεύουσα τα κρούσματα εντοπίζονται στη συνοικία που κατοικούν κυρίως Μουσουλμάνοι που έσπευσαν να γιορτάσουν το τέλος του Ραμαζανιού και καταγγέλλει ότι ορισμένοι πολίτες αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τις αρχές.

Σε μια κεντρική πόλη ο κορονοϊός εξαπλώθηκε μεταξύ εργατών σε κλωστοϋφαντουργικές μονάδες οι οποίες έκλεισαν. Συνολικά στη χώρα των 2 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν καταγραφεί 5.005 κρούσματα και 233 θάνατοι.

Αριθμός ρεκόρ κρουσμάτων από το ξέσπασμα της πανδημίας καταγράφηκε και στην Αλβανία. Την Τετάρτη ανακοινώθηκαν 82 νέες περιπτώσεις, ενώ ανάλογη ήταν η εικόνα και τις ημέρες που ακολούθησαν. Οι αρχές δηλώνουν ότι μολύνσεις καταγράφονται τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και σε κρατικές υπηρεσίες.

Στη χώρα των 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων, τα πρόστιμα πέφτουν βροχή σε καφετέριες και άλλες εταιρείες που δεν τηρούν τα μέτρα προφύλαξης. Στα Τίρανα έκλεισε παιδικός σταθμός αλλά και πολλά γραφεία. Η χώρα έχει καταγράψει έως σήμερα 1.891 περιπτώσεις και μετρά 47 νεκρούς.

Τα 260 έφτασαν τα θύματα του κορονοϊού στη Σερβία, όπου από εχθές σημειώθηκε ακόμη ένας θάνατος. Το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 94 νέα κρούσματα ανεβάζοντας σε 12.803 τον συνολικό αριθμό των προσβληθέντων από την νόσο Covid-19.

Στη Σερβία των 7,2 εκατομμυρίων κατοίκων, μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί συνολικά 336.553 δείγματα. Οι επιδημιολόγοι προειδοποιούν ότι ο κορονοϊός δεν έχει ακόμη νικηθεί και συνιστούν προσοχή για να αποφευχθεί νέα έξαρση.

«Η διατήρηση ενός σταθερού αριθμού, γύρω στα ενενήντα, νέων κρουσμάτων σε καθημερινή βάση δεν προκαλεί έντονη ανησυχία αλλά υποδηλώνει τη δυνατότητα εξάπλωσης του ιού κάτι που πρέπει να αποτραπεί» δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση της Σερβίας ο επιδημιολόγος Σέρτζαν Γιάνκοβιτς ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του υπουργείου Υγείας. Αυτό που ανησυχεί τους ειδικούς είναι η επιδημιολογική κατάσταση που θα εκδηλωθεί σε μια με δύο εβδομάδες ως συνέπεια των αθλητικών εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν με την συμμετοχή χιλιάδων φιλάθλων αλλά και των βουλευτικών εκλογών.

Εν τω μεταξύ στο Κόσοβο (1,8 εκατ. κάτοικοι) από τότε που εκδηλώθηκε η πανδημία έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 1.998 κρούσματα εκ των οποίων τα 82 το τελευταίο 24ωρο.

H Βοσνία, που καταγράφει συνολικά 3.120 κρούσματα και 160 θανάτους είχε καταφέρει στις αρχές του μήνα να περιορίσει τα ημερήσια κρούσματα κάτω από τα 40, κάποιες ημέρες σε μονοψήφιους αριθμούς. Στις 11 Ιουνίου, όμως κατέγραψε 78 νέες περιπτώσεις κινητοποιώντας εκ νέου τις αρχές. Κάποιοι αποδίδουν την εξέλιξη στο άνοιγμα των συνόρων. Στη χώρα κατοικούν 3,3 εκατ. κάτοικοι.

Στη Ρουμανία οι αρχές επί τρεις συνεχόμενες ημέρες καταγράφουν περισσότερα από 300 κρούσματα ημερησίως. Μόλις χθες ανακοινώθηκαν 320 νέες μολύνσεις ανεβάζοντας το σύνολο στις 23.400, ενώ οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές φτάνουν τις 1.484, στη χώρα των 19 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η επικεφαλής των υγειονομικών αρχών προειδοποίησε τους πολίτες καθώς την τελευταία εβδομάδα ο μέσος όρος των ημερήσιων κρουσμάτων έχει διπλασιαστεί έναντι της αμέσως προηγούμενης. Τα θετικά τεστ επί του συνόλου όσων διεξάγονται ανέβηκαν στο 3% έναντι 1-1,5% τις τρεις αμέσως προηγούμενες ημέρες.

Οσο για τη γειτονική Τουρκία ο πρόεδρος της Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες ότι η χώρα του έχει μείνει λίγο πίσω στη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά με την τήρηση των κανόνων υγιεινής, τη χρήση μάσκας και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης θα μπορέσουν οι πολίτες να προστατευθούν και η οικονομία να ανακάμψει κατά το δεύτερο τρίμηνο.

"Ο αριθμός των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες δείχνει ότι έχουμε χάσει την θέση μας στον αγώνα κατά της πανδημίας. Αλλά έχουμε στόχο να βγάλουμε την πανδημία από την ατζέντα μας με το να σεβόμαστε τους κανόνες υγιεινής, χρήσης μάσκας και κοινωνικής αποστασιοποίησης", είπε ο Ερντογάν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

Η γειτονική χώρα έχει καταγράψει συνολικά 186.493 κρούσματα και 4.927 απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Από τις 12 Ιουνίου και μετά παρατηρούνται 1.000 – 1.200 κρούσματα κάθε ημέρα, όταν τις προηγούμενες ημέρες του μήνα είχε πέσει σε τριψήφιους αριθμούς. Ο μέγιστος αριθμός κρουσμάτων σε 24 ώρες ήταν 5.138 στις 11 Απριλίου.