Κορονοϊός - Ολλανδία: Επεισόδια σε διαδήλωση ενάντια στα περιοριστικά μέτρα (βίντεο)

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι δρόμοι της Χάγης, μετά το τέλος κινητοποίησης εναντίον των μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του ιού.

Έφιπποι αστυνομικοί έκαναν έφοδο, ενώ άλλοι χρησιμοποίησαν εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση και συνέλαβαν εκατοντάδες άτομα, την Κυριακή στη Χάγη, κατά τη διάρκεια επεισοδίων που ξέσπασαν μετά το τέλος διαδήλωσης εναντίον των μέτρων με σκοπό την αποτροπή της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού.

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον των μέτρων, ειδικά της απαίτησης των Αρχών να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου ανάμεσα στους παριστάμενους σε καταστήματα ή χώρους που υποδέχονται κοινό.

Ο μεταβατικός δήμαρχος της Χάγης, Γιόχαν Χέμκες, είχε αρχικά απαγορεύσει τη διαδήλωση, επικαλούμενος πληροφορίες ότι επρόκειτο να πάρουν μέρος πολλοί οργανωμένοι οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων, ιδίως γνωστοί χούλιγκαν, προτού τελικά επιτρέψει τη συγκέντρωση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο Χέμκες εξήγησε αιτιολογώντας την αρχική του απόφαση πως ενημερώθηκε ότι «ταραχοποιοί» από όλη την Ολλανδία επρόκειτο να συρρεύσουν στη Χάγη. «Αυτό δεν έχει καμία σχέση με διαδηλώσεις ή το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου», επρόκειτο για μια «ομάδα που προσπαθεί εσκεμμένα να διασαλεύσει τη δημόσια τάξη», ανέφερε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η διαδήλωση εκτυλισσόταν ειρηνικά ως τη στιγμή που οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων ενεπλάκησαν σε αψιμαχίες με αστυνομικούς, εναντίον των οποίων πέταξαν πέτρες και μπουκάλια.

Αργότερα, «οι τελευταίοι διαδηλωτές αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τον χώρο και συνελήφθησαν βάσει της νομοθεσίας για τις διαδηλώσεις», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση Χάγης μέσω Twitter. «Συνελήφθησαν περίπου 400 άνθρωποι», πάντως μεγάλος αριθμός τους πολύ γρήγορα αφέθηκε ελεύθερος, πρόσθεσε η Αστυνομία.

Πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, επειδή πέταξαν πέτρες.

Οι ολλανδικές Αρχές έχουν υιοθετήσει μια προσέγγιση που αποκαλούν «έξυπνο περιορισμό», πολύ λιγότερο αυστηρή από αυτήν άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Εστιατόρια, κινηματογράφοι, καφέ, μουσεία επετράπη να ανοίξουν την 1η Ιουνίου, αλλά με προϋπόθεση την τήρηση της λεγόμενης κοινωνικής απόστασης μεταξύ των πελατών, ο αριθμός των οποίων περιορίστηκε σε 30 ανά κατάστημα.

Οι διαδηλωτές φόραγαν μπλουζάκια με συνθήματα όπως «Σταματήστε το lockdown» και κράταγαν πλακάτ που απαιτούσαν να καταργηθεί ο κανόνας της κοινωνικής απόστασης 1,5 μέτρου.

Ως τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, η Ολλανδία κατέγραφε 6.090 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 49.593 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.