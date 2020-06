Κόσμος

Ντουμπάι: Ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά τουρίστες

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία για το άνοιγμα των συνόρων του εμιράτου σε τουρίστες από το εξωτερικό.

Το Ντουμπάι θα επιτρέψει από τις 7 Ιουλίου σε ξένους επισκέπτες να εισέρχονται στο έδαφός του, ενώ οι ξένοι με βίζα για διαμονή θα μπορούν να εισέρχονται στο εμιράτο από τις 22 Ιουνίου, μετέδωσε το Dubai Media Office, η κυβερνητική υπηρεσία επικοινωνίας.

Όσοι εισέρχονται, θα πρέπει είτε να παρουσιάζουν πιστοποιητικά που θα δείχνουν ότι πρόσφατα εξετάστηκαν και βρέθηκαν αρνητικοί στον κορονοϊό είτε να υποβάλλονται σε τεστ για κορονοϊό κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο.

Πολίτες και κάτοικοι θα μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό από τις 23 Ιουνίου.