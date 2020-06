Κοινωνία

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού μετά από τροχαίο

Κυκλοφοριακό κομφούζιο! Η ουρά των αυτοκινήτων φτάνει έως την Πέτρου Ράλλη!

Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της οδού Λένορμαν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, τα κυκλοφοριακά προβλήματα ξεκίνησαν μετά από τροχαίο ατύχημα και συγκεκριμένα ύστερα από τη σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή.

Η ουρά των αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, φτάνει έως την Πέτρου Ράλλη, ενώ γίνεται ό,τι είναι εφικτό για να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία των οχημάτων.