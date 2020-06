Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων παγκοσμίως

Συνεχίζει να πλήττει με αμείωτη ένταση ο κορονοϊός. Σε ποια χώρα καταγράφονται οι περισσότερες νέες μολύνσεις.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε χθες Κυριακή τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις περισσότερες νέες μολύνσεις να καταγράφονται στην αμερικανική ήπειρο.

Περισσότερα από 183.000 νέα κρούσματα καταγράφηκαν χθες, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Οι περισσότερες νέες μολύνσεις αφορούσαν την Βραζιλία, περισσότερες από 50.000, ενώ ακολούθησαν οι ΗΠΑ και η Ινδία.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 181.232 νέα κρούσματα και είχε καταγραφεί στις 18 Ιουνίου.