Κοινωνία

Υπόθεση αρπαγής: σήμερα η απολογία της 33χρονης

Στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί σήμερα η 33χρονη που κατηγορείται για την αρπαγή της 10χρονης από την Κάτω Τούμπα.

Όπως έγινε γνωστό, η ίδια, επικαλούμενη προβλήματα υγείας, διακομίστηκε τις τελευταίες ώρες σε εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και μετά την εξέτασή της επέστρεψε στα κρατητήρια.

Εις βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό τη μεταχείριση σε ανήθικες ασχολίες, βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, πορνογραφία ανηλίκων, έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.

Ο δικηγόρος της, Β. Νουλέζας, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" τόνισε ότι η 33χρονη στην πρώτη της απολογία ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών γι αυτό και δήλωσε όσα δήλωσε.

Από πλευράς του ο δικηγόρος της οικογένειας και του αδελφού της 10χρονης, Αλέξης Κούγιας, τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι στην κατοχή της κατηγορουμένης βρέθηκαν αρκετά χρήματα, κάτι το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 33χρονη είναι πιθανό να ανήκει σε κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας.