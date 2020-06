Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: τα θέματα σε Φυσική και Λατινικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τα θέματα, στα οποία οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα...

Συνεχίστηκαν σήμερα με Φυσική και Λατινικά οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ.

Οι υποψήφιοι που διαγωνίζονται με το νέο σύστημα έδωσαν εξετάσεις στη Φυσική, ενώ όσοι διαγωνίζονται με το παλαιό σύστημα έδωσαν εξετάσεις σε Φυσική και Λατινικά.

Επόμενο «ραντεβού» για τους υποψηφίους των ΓΕΛ στα εξεταστικά κέντρα είναι την Τετάρτη 24 Ιουνίου οπότε και διαγωνίζονται σε Ιστορία και Πληροφορική.

Δείτε τα θέματα:

Νέο σύστημα:

Tα θέματα της Φυσικής

Παλιό σύστημα:

Tα θέματα ΦΥΣΙΚΗ (Ημερήσια)

ΦΥΣΙΚΗ (Εσπερινά)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Ημερήσια)

Δείτε εδώ ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Εσπερινά)