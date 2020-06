Παράξενα

Αγριογούρουνα εισβάλουν σε σπίτια – Ανάστατοι οι ένοικοι (βίντεο)

Κοπάδια από αγριογούρουνα ψάχνουν τροφή σε σημείο που παίζουν παιδιά…

Ξεφεύγει η κατάσταση στη Νέα Γιαννιτσού του Δήμου Μακρακώμης με τα αγριογούρουνα.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου και πριν νυχτώσει ένα μεγάλο αγριογούρουνο έψαχνε τροφή μέσα στα σπίτια. Την Κυριακή 21/6 όμως και πάλι πριν νυχτώσει κατέφτασαν κοπάδια!

Οι κάτοικοι της Γιαννιτσούς, είναι αναστατωμένοι και αναζητούν λύση γι’ αυτό το πρόβλημα. Αυτό που τους φοβίζει περισσότερο είναι ότι στο σημείο που τα αγριογούρουνα ψάχνουν την τροφή τους, παίζουν αμέριμνα παιδιά.

Πηγή: lamiareport.gr