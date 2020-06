Κοινωνία

Με βαρύ κατηγορητήριο απολογείται ο “ψευτογιατρός”

Με ένα βαρύ κατηγορητήριο που του αποδίδει τους θανάτους τριών ασθενών και άλλα σοβαρά αδικήματα οδηγείται σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθεί ο 47χρονος, ο οποίος επί σειρά ετών εμφανιζόταν ως διακεκριμένος γιατρός σε βαριά νοσούντες ασθενείς και τις οικογένειές τους, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά για θεραπείες πλήρους ίασης.

Από τα στοιχεία της έρευνας, η οποία συνεχίζεται εντατικά προς κάθε κατεύθυνση, φαίνεται να προκύπτει πως ο «γιατρός» δρούσε τουλάχιστον από το 2016 παρέχοντας έναντι αδρής αμοιβής τις «εξειδικευμένες» γνώσεις του σε βαριά νοσούντες ασθενείς, με δήθεν θεραπείες διάρκειας πέντε μηνών που θα οδηγούσαν, λόγω των προηγμένων φαρμάκων που υποτίθεται πως θα χορηγούσε, σε πλήρη ίαση.

Ο κατηγορούμενος, τα στοιχεία του οποίου θα δημοσιοποιηθούν σήμερα ώστε να αναγνωριστεί και από άλλους ανθρώπους, οι οποίοι, ενδεχομένως, πίστεψαν στη δήθεν επιστημοσύνη του, είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας κατά συρροή, της απάτης, της αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές κατά τη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας για τον εντοπισμό του «διακεκριμένου ογκολόγου», προκύπτει πως ο 47χρονος υποδείκνυε στους ασθενείς-θύματά του να υποβληθούν σε εξετάσεις, μαγνητικές-αξονικές τομογραφίες κ.ά σε συγκεκριμένα διαγνωστικά κέντρα, εντός των οποίων φαίνεται να είχε μεγάλη άνεση κινήσεων. Σύμφωνα, δε, με κάποια θύματά του, ορισμένοι γιατροί εξήραν τις γνώσεις και την ικανότητα του κατηγορουμένου, ο οποίος -παράλληλα- φαίνεται να είχε πείσει και μοναστικές κοινότητες για τις γνώσεις και τις αγαθές προθέσεις του.

Η επαφή του κατηγορούμενου με τη Δικαιοσύνη δεν είναι είναι η πρώτη, καθώς στο παρελθόν φαίνεται να έχει βρεθεί ξανά υπόλογος για απατηλές ενέργειες.