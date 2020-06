Life

“Υιοθέτησαν” αδέσποτο και έσωσε ανήλικες από διαρρήκτες

Η υπέροχη σκυλίτσα ανταπέδωσε την υιοθεσία της με τον καλύτερο τρόπο!

Με τον καλύτερο τρόπο ανταπέδωσε την υιοθεσία της μια αδέσποτη σκυλίτσα που ζει πλέον στο διώροφο σπίτι μιας οικογένειας στη Νέα Δημητριάδα του Βόλου, αφού έσωσε τις ανήλικες αδελφές που την φροντίζουν από την εισβολή διαρρηκτών.

Την ώρα που τα δυο κορίτσια ηλικίας 14 και 12 χρόνων κοιμόντουσαν σε διπλανά δωμάτια, το πρωί του Σαββάτου, δυο άγνωστοι πέρασαν από το πάρκινγκ της διπλανής πολυκατοικίας στον ακάλυπτο χώρο του διώροφου, με σκοπό να τρυπώσουν στο πίσω μέρος του από μια μπαλκονόπορτα της οποίας το ρολό είχε μείνει ανοιχτό.

Η «Μπέλλα» όμως, άρχισε να γαβγίζει ξυπνώντας τις ανήλικες, ενώ ταυτόχρονα επιτέθηκε στους επίδοξους διαρρήκτες που τελικά το έβαλαν στα πόδια και αναζητούνται από την Αστυνομία.

Πλέον, οι άνδρες της Ασφάλειας ερευνούν και στα γύρω νοσοκομεία καθώς, σύμφωνα με τον «Ταχυδρόμο», στο σπίτι βρέθηκαν κηλίδες αίματος που σημαίνει ότι πιθανότατα η υπέροχη σκυλίτσα δάγκωσε τον ένα από τους δράστες.