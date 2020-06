Κοινωνία

Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές θα “χτυπήσει” το φαινόμενο της “Ψυχρής Λίμνης”

Έρχονται καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ. Ισχυρά φαινόμενα και στην Αττική. Η πορεία της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες.

Την ανάπτυξη καταιγίδων θα ευνοήσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της Ελλάδας, οι οποίες έχουν τη μορφή «ψυχρής λίμνης», σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες κοντά στο έδαφος και τα αυξημένα ποσά υγρασίας.

Τα εντονότερα φαινόμενα, όπως συνηθίζεται αυτήν την εποχή, θα εκδηλώνονται κατά τις θερμές κυρίως ώρες της ημέρας, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου, το οποίο επίσης επισημαίνει ότι αυτό το είδος καταιγίδων της θερμής περιόδου του έτους ευνοεί την εκδήλωση χαλαζοπτώσεων.

Έτσι, έντονη αστάθεια θα επικρατήσει στη χώρα μας έως και την Πέμπτη, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ενισχυμένους ανέμους και χαλαζοπτώσεις.

Τα εντονότερα και πιο γενικευμένα φαινόμενα αναμένονται κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν, συμπεριλαμβάνονται ο νομός Αττικής και η πόλη της Αθήνας.