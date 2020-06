Πολιτική

Αποστολάκης στην Τουρκία: δεν βάζουμε την ουρά στα σκέλια

"Η Ελλάδα μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην Τουρκία. Δεν συμφέρει κανέναν, δεν κερδίζει τίποτε η Τουρκία κάνοντας μια πολεμική σύρραξη" υπογράμμισε.

Μήνυμα στην Τουρκία, εν μέσω των συνεχών προκλήσεών της, έστειλε ο τέως υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης.

"Η Τουρκία προσπαθεί να κάνει αυτό που έχει στο μυαλό της, να δημιουργήσει μια διαφορετική κατάσταση στην ΑΟΖ, διαφορετική από αυτή που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο" δήλωσε μιλώντας στον realfm 97,8.

"Είδαν οι Τούρκοι ότι έχουμε πρόθεση και είμαστε διαλλακτικοί και το δείξαμε στους Ιταλούς. Γιατί λοιπόν να μην είμαστε και με αυτούς και γι'αυτό άρχισαν να προσεγγίζουν διαφορετικά την κατάσταση, να μιλήσουμε και να τα βρούμε. Σταμάτησαν τη σκληρή απειλή" πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν συνυπογράφει τη δήλωση του στρατηγού Φλώρου απάντησε "η δήλωση ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες και ότι υπάρχει αποφασιστικότητα να απαντήσουν στην όποια παραβίαση, είναι στη σωστή κατεύθυνση, για να καταλάβουν ότι δεν βάζουμε την ουρά στα σκέλια. Όταν μας απειλούν δεν μπορούμε να είμαστε παθητικοί. Βέβαια, όταν οι απειλές είναι λεκτικές και οι απαντήσεις είναι λεκτικές, το θέμα είναι τι γίνεται όταν γίνουν πράξεις".

