Πολιτική

Ερντογάν: “Απάνθρωπες εικόνες” στα σύνορα στον Έβρο

Την ώρα που ο Τσαβούσογλου, απευθύνει κάλεσμα για διάλογο με την Ελλάδα, ο Τούρκος Πρόεδρος κάνει λόγο για απάνθρωπες συμπεριφορές.

Την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, απευθύνει κάλεσμα για διάλογο με την Ελλάδα, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατηγορεί την Ελλάδα για απάνθρωπες συμπεριφορές σε ό,τι αφορά τους μετανάστες και επανέρχεται στο θέμα του Έβρου.

Συγκεκριμένα, σε ομιλία του σε ένα φεστιβάλ ταινιών αναφερόμενος σε ταινίες για πρόσφυγες, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, έστειλε ένα μήνυμα μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά σύνορα όπου, όπως σημείωσε, τον περασμένο χρόνο υπήρξαν απάνθρωπες εικόνες στα ελληνοτουρκικά σύνορα και αυτό έδειξε πώς συμπεριφέρονται κάποιες ευρωπαϊκές χώρες στους πρόσφυγες ενώ κατηγόρησε και την Ευρώπη που δεν έχει πάρει μέτρα υπέρ των προσφύγων.

«Δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις προς την Τουρκία και η χώρα μας αφέθηκε μόνη για να αντιμετωπίσει το προσφυγικό κύμα. Οι πρόσφυγες που κατάφεραν να φτάσουν στην Ευρώπη έγιναν θύματα της ρατσιστικής και της εχθρικής πολιτικής. Τον περασμένο χρόνο οι απάνθρωπες εικόνες που διαδραματίστηκαν στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας ήταν ένα καλό παράδειγμα για να δείξει πώς βλέπουν τους πρόσφυγες κάποιες χώρες της Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Τσαβούσογλου: Στην Μεσόγειο πρέπει να μάθουμε να μοιραζόμαστε

Ταυτόχρονα η Τουρκία φαίνεται ότι προσπαθεί να ανοίξει ένα διάλογο με τους δικούς της όρους. Ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας λέει «όλοι πρέπει να μάθουμε να μοιραζόμαστε και θέλουμε διάλογο».

Συγκεκριμένα, ο Τσαβούσογλου δήλωσε πως «Εκτός από την ελληνοκυπριακή πλευρά (Κυπριακή Δημοκρατία) που πρέπει να επιλύσει τα προβλήματα της με την «Τουρκική Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλες τις χώρες της Μεσογείου με εκείνες με τις οποίες οι πολιτικές σχέσεις είναι σχετικά αδύναμες ή κακές. Πρέπει να μάθουμε να μοιραζόμαστε».

Αποστολάκης στην Τουρκία: δεν βάζουμε την ουρά στα σκέλια

Μήνυμα στην Τουρκία, εν μέσω των συνεχών προκλήσεών της, έστειλε ο τέως υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης. "Η Τουρκία προσπαθεί να κάνει αυτό που έχει στο μυαλό της, να δημιουργήσει μια διαφορετική κατάσταση στην ΑΟΖ, διαφορετική από αυτή που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο" δήλωσε μιλώντας στον realfm 97,8."Είδαν οι Τούρκοι ότι έχουμε πρόθεση και είμαστε διαλλακτικοί και το δείξαμε στους Ιταλούς. Γιατί λοιπόν να μην είμαστε και με αυτούς και γι'αυτό άρχισαν να προσεγγίζουν διαφορετικά την κατάσταση, να μιλήσουμε και να τα βρούμε. Σταμάτησαν τη σκληρή απειλή" πρόσθεσε.