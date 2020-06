Πολιτική

Χατζηδάκης: πάνω από 1.100 αυθαίρετα προς κατεδάφιση τους επόμενους μήνες

Έχω ζητήσει να μην υπάρξουν καθυστερήσεις από τους περιφερειάρχες και δεν θα υπάρξουν, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος.

Για τα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων που «τρέχει» το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τους στόχους για την κατεδάφιση αυθαιρέτων αλλά και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μίλησε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως είπε:

για τη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ η διαδικασία θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο

στη ΔΕΠΑ έχουμε την ΔΕΠΑ εμπορίας και υποδομών που ιδιωτικοποιούνται 100%. Έχουμε ισχυρό ενδιαφέρον και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Στις υποδομές ο στόχος είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουμε πλειοδότη. Η εμπορία καθυστερεί γιατί ξεκίνησε με 2 μήνες καθυστέρηση.

Έχουμε την περαιτέρω αποκρατικοποίηση ΑΔΜΗΕ. Θα δούμε πότε θα γίνει αυτό γιατί πρέπει να συνεννοηθούμε με την κινεζική πλευρά λόγω κορονοϊού

Έχουμε τα ΕΛΠΕ όπου υπάρχει καθυστέρηση γιατί ανετράπησαν όλα στην αγορά αυτή λόγω κορονοϊού

Στη ΛΑΡΚΟ έχουμε μια διαιτησία σε εκκρεμότητα. Ελπίζω να δούμε αποτέλεσμα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου προκειμένου να βρεθεί επενδυτής από τον ιδιωτικό τομέα. Θα προχωρήσουμε παρά τις αντιδράσεις γιατί πετιόνταν πολλά λεφτά. Ενώ είναι μια εταιρεία που είναι άγρια ρυπογόνα. παραδόξως δεν ακούω καμία αντίδραση για τη ρύπανση στον Ευβοϊκό

υπάρχει και η ιδιωτικοποίηση της λεκάνης της Καβάλας

Για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων ο υπουργός Περιβάλλοντος με αφορμή τις ενέργειες που έγιναν στη Μάνδρα ξεκαθάρισε ότι «θα προχωρήσουμε με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ελλάδα. Συνολικά υπάρχουν 1.108 αυθαίρετα προς κατεδάφιση τους επόμενους μήνες. Έχω ζητήσει να μην υπάρξουν καθυστερήσεις από τους περιφερειάρχες και δεν θα υπάρξουν». Ειδικά για το Μάτι είπε ότι «δεν πάμε να το ισοπεδώσουμε αλλά προβλέπονται από το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο 141 κατεδαφίσεις κτιρίων και να γκρεμίσουμε 430 μάντρες. Θα το προχωρήσουμε για να υπάρχουν δίοδοι στην παραλία και για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα».

Όσον αφορά τη ΔΕΗ ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι «μετά τα μέτρα που πήραμε πέρσι το καλοκαίρι έχει ξεφύγει από το φάσμα της χρεοκοπίας, έχει αναβαθμιστεί η χρηματοπιστιωτική ικανότητα και έχει τριπλασιαστεί η τιμή της μετοχής της». «Έχουμε μπροστά το πρότζεκτ της απολιγνιτοποίησης και της εθελούσιας εξόδου, τις νέες δομές που υλοποιούνται σταδιακά για μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα και έχουμε μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ με τη διαδικασία θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο» πρόσθεσε ο υπ. Περιβάλλοντος.

Μιλώντας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «έχουμε στόχο ενώ καλύπτουν 18% να καλύπτουν 35% το 2030 και στην ηλεκτροπαραγωγή να καλύπτουν το 65%» εξηγώντας ότι «προχωρούμε σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες, με αντισταθμιστικά οφέλη». «Δεν πρέπει να ξεφύγουμε από το θέμα της αρχής ότι οι ΑΠΕ είναι πράσινη ενέργεια και είναι δική μας γιατί τα ρυπογόνα τα πληρώνουμε» πρόσθεσε εξαγγέλοντας ότι «θα φέρουμε νόμο που έχει προβλέψεις αφενός για το υδρογόνο και αφετέρου για τα οφσόρ αιολικά πάρκα που είναι τοποθετημένα στη θάλασσα, το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς θα κατατεθεί».

Με αφορμή, τέλος, τις δηλώσεις Τσαβούσογλου για διάλογο με την Ελλάδα ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «αν η Τουρκία θέλει διάλογο με βάση τις αρχές της συμφωνίας που υπέγραψε η Ελλάδα με την Ιταλία για οριοθέτηση ΑΟΖ, ιδού. Ας κάτσουμε να συζητήσουμε. Αν δεν το κάνει θα δείξει την αναξιοπιστία της».