Τσαβούσογλου: Κανείς δεν θα τολμήσει να σταματήσει τα γεωτρύπανά μας

Ανεβάζει εκ νέου τους τόνους ο Τούρκος ΥΠΕΞ με απειλές, ενώ κατηγορεί την Ελλάδα και για το θέμα της Αγίας Σοφίας.

Εκρηκτικός στο ύφος και πιστός στην πεπατημένη των θέσεων που εκφράζει συνήθως στα ζητήματα τρέχουσας επικαιρότητας, εμφανίζεται ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung. Μεταξύ άλλων κατηγορεί την Ελλάδα ότι αναμειγνύεται «σαν να της ανήκει η Κωνσταντινούπολη και η Αγία Σοφία».

Στην παρατήρηση του Γερμανού δημοσιογράφου ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης αποκαλεί την Τουρκία «ταραχοποιό» στη Μεσόγειο, ο Τσαβούσογλου απαντά ως εξής: «Ας ρίξει το βλέμμα στο καθρέφτη ο Έλληνας πρωθυπουργός κι ας αναρωτηθεί πού έκανε ο ίδιος λάθη. Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, του πρότεινε ο πρόεδρος Ερντογάν συνεργασία στη Μεσόγειο. Μπορούμε να λύσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα με τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο. Ο Ερντογάν ήθελε διάλογο, αλλά η Αθήνα δεν ήταν διατεθειμένη. Τώρα η Ελλάδα κάνει συμφωνίες με μεσογειακές γειτονικές χώρες. Αντί να εργάζεται με τη Γαλλία και την ΕΕ εναντίον μας, θα έπρεπε επιτέλους να μιλήσει με μας. Οι προσπάθειες των Αθηνών να μας αποκλείσει είναι μάταιες. Θα υπερασπιστούμε να συμφέροντά μας κι αυτά της Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».

Ο Γερμανός δημοσιογράφος με αφορμή την εξαγγελία της Τουρκίας ότι θα ξεκινήσει γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο από τον Σεπτέμβριο, τον ρωτά, τι θα κάνει η χώρα του, εάν το ελληνικό πολεμικό ναυτικό τις εμποδίσει. «Ας προσπαθήσει» τονίζει. «Κανείς δεν θα τολμήσει να σταματήσει τα γεωτρύπανά μας. Πρόκειται για κυριαρχικά δικαιώματά μας που θα υπερασπιστούμε. Εάν θέλουν τη κλιμάκωση, θα πάρουν την απάντηση».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο για να ξεκαθαριστούν τα διαμφισβητούμενα προβλήματα στο Αιγαίο, επειδή υπάρχουν ήδη δικαστικές αποφάσεις και επειδή η Τουρκία έχει ήδη καταθέσει στον ΟΗΕ συντεταγμένες της υφαλοκρηπίδας της. «Ένα παράδειγμα για το ότι η Αθήνα μπορεί να λύσει προβλήματα με διπλωματία και διάλογο, αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία για την ΑΟΖ ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Μόνο με την Τουρκία αρνούνται αυτόν τον δρόμο». Στο θέμα της αιγιαλίτιδας ζώνης ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας φέρνει το παράδειγμα του Καστελόριζου επιχειρώντας να καταρρίψει ελληνικές θέσεις. «Δύο χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές βρίσκεται το μικρό αυτό νησί. (ΣΣ κατά την ελληνική εκδοχή) διαθέτει χωρικά ύδατα 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αυτό το μικρό νησί βρίσκεται (όμως) σε απόσταση 500 χιλιομέτρων από την ηπειρωτική Ελλάδα. (ΣΣ κατά την ελληνική εκδοχή) τα χωρικά του ύδατα θα πρέπει να είναι 4.000 φορές μεγαλύτερα από το ίδιο το νησί. Ποια χώρα θα μπορούσε να το αποδεχθεί; Είναι η Τουρκική Δημοκρατία μια χώρα, την οποία μπορεί κανείς να μεταχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο;»

«Τα σύνορα προς την Ευρώπη παραμένουν ανοιχτά»

Αλλά και για τη δυσαρέσκεια τη Γαλλίας και του ΝΑΤΟ απέναντι στην πολιτική της χώρας του σε ότι αφορά τους ρωσικούς S-400 ή το μπλοκάρισμα του αμυντικού σχεδιασμού της Πολωνίας και των χωρών της Βαλτικής, ρωτά τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου ο Γερμανός δημοσιογράφος. «Είναι ανοησίες, οι Έλληνες διαδίδουν ψεύτικες πληροφορίες. Εμείς υποστηρίζουμε αυτά τα αμυντικά σχέδια. Αλλά αποφασιστικής σημασίας είναι κάτι άλλο: Πρόκειται για άκρως απόρρητες πληροφορίες του ΝΑΤΟ. Ποιος βλάπτει τη συμμαχία, όταν πλαστογραφεί τις πιο μυστικές νατοϊκές πληροφορίες και τις αφήνει να διαρρεύσουν για να βάλει στόχο την Τουρκία; Αυτό λέγεται προδοσία, Ζητάμε εσωτερική έρευνα».

Για τους πρόσφυγες, και με δεδομένο ότι ο αριθμός των προσφύγων αυξάνεται στη λεγόμενη βαλκανική οδό, ο Τσαβούσογλου υπογραμμίζει πως η δήλωση Ερντογάν ότι τα σύνορα της Τουρκίας με την Ευρώπη είναι ανοιχτά ισχύει μέχρι σήμερα και ότι η χώρα του ούτε απωθεί κάποιον που έρχεται στην Τουρκία, ούτε σταματά όποιον επιχειρεί να πάει σε άλλη χώρα. «Εδώ και δέκα χρόνια η Τουρκία υποφέρει πολύ υπό το βάρος των προσφύγων. Λόγω κορωνοϊού όλα έγιναν δυσκολότερα. Το θέμα δεν είναι η Ευρώπη να πληρώνει και η Τουρκία να σταματά τους πρόσφυγες. Χρειάζεται συνεργασία, πρέπει επιτέλους να βρούμε λύση».

Βολές κατά της Ελλάδας εκτοξεύει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και στο θέμα της Αγίας Σοφίας, όπως αναφέρει ο ιστόττοπος dw.com. «Η Αγία Σοφία, η σημαντικότερη κάποτε χριστιανική εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, είναι από το 1935 μουσείο, και τώρα θέλετε να την μεταμορφώσετε σε τζαμί. Πώς θα το δικαιολογήσετε ως υπουργός Εξωτερικών στη διεθνή κοινότητα;» τον ρωτά ο Γερμανός δημοσιογράφος. «Κι αυτό είναι θέμα κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» απαντά ο Τσαβούσογλου. «Οι ΄Ελληνες αναμειγνύονται σαν να τους ανήκει η Ιστανμπούλ και η Αγία Σοφία. Η Αθήνα δεν μπορεί να δίνει οδηγίες. Δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι, που δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε. Ο Μωάμεθ ο Πορθητής κατέλαβε το 1453 την Κωνσταντινούπολη και μετέτρεψε την Αγία Σοφία σε τζαμί, υπάρχουν ντοκουμέντα που το αποδεικνύουν».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Λύση, «οι νέες προκλητικές δηλώσεις και απειλές του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών κ. Τσαβούσογλου για εισβολή στην ελληνική επικράτεια, δείχνουν για άλλη μια φορά το πραγματικό πρόσωπο του βάρβαρου εισβολέα, που κάποιοι προσπάθησαν να εξωραΐσουν τις τελευταίες ημέρες. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είχε προειδοποιήσει πως ο βάρβαρος, φίλος δεν πιάνεται. Να σταματήσει η κυβέρνηση τις μυστικές συνεννοήσεις με κόμματα της μειοδοσίας και να προβεί κατά το Σύνταγμα στην σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών ώστε οι Έλληνες να σταθούμε σαν μία γροθιά απέναντι στον επίδοξο κατακτητή».