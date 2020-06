Οικονομία

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας για το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας από την ΑΔΕΔΥ.

Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε την κήρυξη στάσης εργασίας για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Η στάση εργασίας θα έχει διάρκεια από τις 8 το πρωί ως τις 11, ενώ στις 8.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: “Με αφορμή την παράδοση του πορίσματος της Επιτροπής για την αναμόρφωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε να κηρύξει 3ωρη στάση εργασίας την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020, από τις 8:00πμ έως τις 11:00πμ (για τις Ομοσπονδίες που τις αφορούν τα ΒΑΕ) και καλεί όλους τους εργαζομένους να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση που πραγματοποιείται την ίδια μέρα και ώρα 8:30πμ, στο Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29).

Διεκδικούμε:

Άμεση ρύθμιση, με οριστικό τρόπο, ΤΩΡΑ, για την απρόσκοπτη καταβολή του Ανθυγιεινού Επιδόματος.

Καμία περικοπή και υποβάθμιση στο ανθυγιεινό επίδομα, έτσι όπως χορηγείται σήμερα.

Επέκταση του ανθυγιεινού και σε άλλες κατηγορίες και ειδικότητες που το δικαιούνται και έχουν εξαιρεθεί.

Επέκταση στους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, όπως και στους μόνιμους δικαιούχους.

Αναβάθμιση κατηγοριών από κατώτερη σε ανώτερη αιτιολογημένα, με αντίστοιχη αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος και επέκταση του θεσμού των ΒΑΕ στους εργαζόμενους του Δημοσίου.

Πλήρη κάλυψη των εργασιακών χώρων του ελληνικού δημοσίου με τους απαραίτητους γιατρούς εργασίας και εθνικούς υπεύθυνους ασφαλείας, καθώς και τη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται για την ασφάλεια των εργαζομένων. Επέκταση της αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στο Δημόσιο τομέα”.