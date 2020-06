Τεχνολογία - Επιστήμη

Η “σωτηρία” του Μπάρον Τραμπ από τους χρήστες του TikTok

Οι TikTokers λένε ότι θέλουν «να σώσουν τον Μπάρον Τραμπ» από τον Λευκό Οίκο

Οι χρήστες δημιουργούν βίντεο για να σώσουν, όπως λένε, τον Μπάρον και το hashtag #saveBarron έχει συγκεντρώσει πάνω από 48 εκατομμύρια views.

Η σατιρική αφήγηση έχει οδηγήσει στη δημιουργία αμέτρητων αστείων βίντεο στο TikTok, που υποστηρίζουν ότι ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ δεν συμφωνεί με την πολιτική του πατέρα του, είναι δυστυχισμένος στον Λευκό Οίκο και πρέπει να σωθεί αμέσως.

Η υποστήριξη προς τον 14χρονο Μπάρον Τραμπ προέκυψε, επειδή πολλοί πιστεύουν ότι ένας λογαριασμός Roblox που έχει διαρρεύσει ανήκει σε αυτόν, αν και δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις που να στηρίζουν τον ισχυρισμό ότι είναι το δικό του προφίλ στην πλατφόρμα για video games.

Στα βίντεο ο Μπάρον Τραμπ φαίνεται λυπημένος και υποστηρίζεται ότι του αρέσουν η K-pop και τα anime.

«Στηρίζει την κοινότητα LGBTQ+ και επικρίνει τις πράξεις του πατέρα του πολλές φορές με τους συμμαθητές του. Φαίνεται τόσο λυπημένος και μόνος» αναφέρει ένας χρήστης του TikTok.

Τα βίντεο είναι συχνά προβολές φωτογραφιών και στιγμιότυπων με θλιβερή μουσική. Πολλοί χρήστες υποστηρίζουν ότι ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ «δεν μπορεί να έχει φίλους ή να ασχολείται με κάποιο άθλημα» και ότι «δεν μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του».

«Συμπάσχω με τον Μπάρον Τραμπ, φανταστείτε να μεγαλώνετε σε μία τοξική οικογένεια» σημειώνει ένας άλλος χρήστης.

Στην πραγματικότητα, ο Μπάρον παρέμεινε ως επί το πλείστον εκτός δημοσιότητας με εξαίρεση περιστασιακές δημόσιες εμφανίσεις και δεν είναι γνωστές πολλές πληροφορίες για το πώς είναι η ζωή του εφήβου μέσα στον Λευκό Οίκο. Οι αναφορές στο TikTok είναι απλώς εικασίες και επινοήθηκαν από τους χρήστες της πλατφόρμας.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας ανώνυμος χρήστης στο Change.org ξεκίνησε την εκστρατεία με το αίτημα «free Barron» (Ελευθερώστε τον Μπάρον), η οποία συγκέντρωσε πάνω από 15.000 υπογραφές.

Oι TikTokers εμφανίζονται ολοένα και πιο παθιασμένοι με την πολιτική. Πρόσφατα, έφηβοι στην εφαρμογή για δημιουργία και κοινοποίηση σύντομων βίντεο κινητοποιήθηκαν για την υποστήριξη του κινήματος Black Lives Matter, διαμαρτυρόμενοι για τη λογοκρισία από το TikTok σε βάρος μαύρων δημιουργών. Επίσης κοινοποίησαν στο TikTok δύσκολες συζητήσεις με τους γονείς και τους συγγενείς τους για το κίνημα Black Lives Matter, μετά τον θάνατο του Αφρομερικανού Τζορτζ Φλόιντ την ώρα της σύλληψής του από λευκό αστυνομικό στη Μινεσότα και τις διαμαρτυρίες που διοργανώνονται σε όλο τον κόσμο.

Το κύμα υποστήριξης στον Μπάρον έχει επίσης επεκταθεί και στο Twitter, με πολλούς χρήστες να δημοσιεύουν μια φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να κοιτά θλιμμένος από το παράθυρο αυτοκινήτου την ημέρα της ορκωμοσίας του Τραμπ το 2017.