Πολιτισμός

“Πλημμύρισε” από μελωδίες η ταράτσα του δημαρχείου Αθηνών (βίντεο)

Ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε να γιορτάσει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής 2020 στο «σπίτι» του!

Φέτος, για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων μετέτρεψαν τους χώρους του Δημαρχιακού Μεγάρου σε μουσική σκηνή

Τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας και χωρίς τη φυσική παρουσία του κοινού, όπως επιτάσσουν οι συνθήκες και τα υγειονομικά μέτρα λόγω της πανδημίας, ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε να γιορτάσει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής 2020 στο «σπίτι» του: Η ταράτσα και η Αίθουσα Τελετών του Δημαρχείου Αθηνών πλημμύρισαν μουσική από τη Συμφωνική Ορχήστρα, τη Χορωδία, το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής, τη Big Band και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα που γιόρτασαν παρουσιάζοντας γνωστές και αγαπημένες μελωδίες από όλο το φάσμα της μουσικής δημιουργίας.

Τιμώντας την επέτειο για τα 95 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, η Φιλαρμονική Ορχήστρα ερμηνεύει ορισμένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του, όπως: «Του μικρού βοριά», «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου», «Στρώσε το στρώμα σου για δυο» κ.ά. Παραμένοντας στην Ελλάδα, η Χορωδία παρουσιάζει δύο από τα «8 Δωδεκανησιακά Τραγούδια» και τρία από τα «8 Μικρασιατικά Τραγούδια» του Γιάννη Κωνσταντινίδη, βασισμένα σε παραδοσιακές μελωδίες. Το ελληνικό μουσικό πανόραμα συμπληρώνει το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής με το εμβληματικό ορχηστρικό θέμα του Μίκη Θεοδωράκη («Οι Χαρταετοί»), τον «Μαντηλάτο» (παραδοσιακό θρακιώτικο χορό), καθώς και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου («Ας κρατήσουν οι χοροί»).

Η Συμφωνική Ορχήστρα μας ταξιδεύει στον μαγικό κόσμο της κλασικής μουσικής ερμηνεύοντας αποσπάσματα από την Συμφωνία αρ. 40 του W. A. Mozart, «Το Καλοκαίρι» (από τις «Τέσσερις Εποχές») του A. Vivaldi, καθώς και τον «Χορό των Ερινύων» από την όπερα «Ορφέας και Ευριδίκη» του C. W. Gluck.

Τέλος, η Big Band αποτίει φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς και συνθέτες της τζαζ, τον Count Basie, και ερμηνεύει τις εκρηκτικές συνθέσεις «Basie – Straight Ahead» του Sammy Nestico και «Down for the Count» του Frank Foster.