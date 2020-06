Κοινωνία

Ερωτικό τρίγωνο της Νέας Μάκρης: Ισόβια στον δολοφόνο της Φαίης

Ανατροπή με ισόβια κάθειρξη στον 32χρονο. Κανένα ελαφρυντικό δεν αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο.

Ο Βαγγέλης Στεφανάκης, ο άνδρας που τη δολοφόνησε το 2013 στη Νέα Μάκρη, καταδικάστηκε σε ισόβια, αφού το Εφετείο ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση, που προέβλεπε ποινή 20 ετών κάθειρξης.

Η δίκη ξεκίνησε εκ νέου σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, καθώς το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την αναίρεση, που άσκησε η αντεισαγγελέας του ΑΠ Ευσταθίας Σπυροπούλου, κατά της πρώτης απόφασης του εφετείου, που είχε αναγνωρίσει ελαφρυντικό στον Στεφανάκη.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη και υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως, που ζήτησε να μην αναγνωριστεί το ελαφρυντικό επειδή κατά την κρίση της τα πραγματικά περιστατικά δεν αποδεικνύουν ότι ο Στεφανάκης είχε ειλικρινή μεταμέλεια αφενός επειδή αφού χτύπησε πολύ την 23χρονη και εκείνη ήταν αναίσθητη, δεν την πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητό του, αλλά πήγε πρώτα στο σπίτι ενός φίλου του και επειδή κρυβόταν επί ένα μήνα μέχρι να παραδοθεί στις αρχές.

Στην προηγούμενη απόφαση, στον 32χρονο είχε δοθεί το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας και, από τα ισόβια, η ποινή είχε πέσει στα 20 χρόνια.