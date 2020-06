Πολιτική

Πέτσας για Τουρκία: χρειάζεται έμπρακτη αποκλιμάκωση των προκλήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον τουρισμό, την οικονομία και τα αναδρομικά 8 μηνών των επικουρικών συντάξεων. Τα αυστηρά μηνύματα σε Άγκυρα και ΖΥΡΙΖΑ...

Για ανάγκη έμπρακτης αποκλιμάκωσης, από την πλευρά της Τουρκίας, των προκλητικών ενεργειών της, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα χρειάζεται έμπρακτη αποκλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας των προκλητικών ενεργειών της. Με αυτή την προϋπόθεση, και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με την Τουρκία τη μόνη διαφορά την οποία έχουμε, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Σημείωσε δε ότι η κυβέρνηση είναι υπέρ των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και παρέπεμψε σε πρόσφατη συνέντευξη του πρωθυπουργού όπου μιλούσε για την ανάγκη να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας και να μην γίνεται θέμα ακόμη και μια επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, όταν υπάρχουν θέματα να συζητηθούν που δεν αφορούν μόνο τα εθνικά μας θέματα, όπως για παράδειγμα η πανδημία.

Σε ερώτηση για το εάν η κυβέρνηση αποδίδει στον Αλέξη Τσίπρα κεντρικό σχεδιασμό, ανοχή ή άγνοια σχετικά με την ανακοίνωση του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή είπε «δεν είναι μόνο το σημερινό θέμα που αφορά στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής αλλά και πρωτοσέλιδο των προηγούμενων ημερών που επίσης μιλά για τη δημιουργία ενός παρακράτους καθώς και σχετική απάντηση του υπουργείου προστασίας του πολίτη στις 20 Ιουνίου».

«Αυτό που έχει σημασία είναι να αναρωτηθούμε όλοι εμείς όταν μέσα σε λίγες ημέρες υπάρχουν τόσο σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παρακράτους, ο τότε πρωθυπουργός δεν γνώριζε για αυτό; Τον καλούμε να απαντήσει» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο διαφημιστικό spot του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι απευθύνεται προς τους δημοσιογράφους τους οποίους προσβάλει βάναυσα. «Οι αντιδράσεις των τελευταίων ημερών μιλούν μόνες τους» σημείωσε.

Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους επισκέπτες μας, στέλνουμε μήνυμα για ένα ευχάριστο καλοκαίρι σε μια ασφαλή χώρα

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας και τόνισε: «Η χώρα ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα της στην πορεία για την επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Την 1η Ιουλίου ανοίγουν για πτήσεις από το εξωτερικό όλα τα αεροδρόμια της χώρας και είμαστε καθόλα έτοιμοι να υποδεχτούμε τους επισκέπτες μας. Διεκδικούμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι από μια σαφώς μικρότερη πίτα και στέλνουμε μήνυμα για ένα ευχάριστο καλοκαίρι σε μια ασφαλή χώρα. Οι υγειονομικές υπηρεσίες και η Πολιτική Προστασία παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των εργαζόμενων στον κλάδο, των κατοίκων στους τουριστικούς προορισμούς και βεβαίως των επισκεπτών μας».

Όπως χαρακτηριστικά επανέλαβε: «Εκπτώσεις σε ζητήματα που αφορούν στη δημόσια υγεία και την ανθρώπινη ζωή δεν γίνονται» και έκανε αναφορά σε όσα ο πρωθυπουργός επεσήμανε κατά το χαιρετισμό που απηύθυνε την Κυριακή στην Πανομογενειακή τηλεδιάσκεψη Ελλήνων Ομογενών Ιατρών με θέμα την «εξάλειψη του COVID-19». Συγκεκριμένα επανέλαβε ότι, «η Ελλάδα είναι ασφαλής. Οι γιατροί μας και το κράτος έχουν πάρει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των πολιτών, αλλά και των επισκεπτών της χώρας μας. Η οικονομία μας έχει ξεκινήσει και ο Τουρισμός μας κάνει τα πρώτα οργανωμένα του βήματα. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας μας επιτρέπει να ελέγχουμε την κατάσταση σε όλη την επικράτεια, ενώ ειδικά σχέδια έχουν καταστρωθεί, ώστε να εντοπίζεται, να ιχνηλατείται και να αντιμετωπίζεται κατάλληλα και γρήγορα κάθε ενδεχόμενο κρούσμα».

Η κυβέρνηση εντείνει την προσπάθεια που ανέπτυξε από την πρώτη στιγμή για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας

Αναφορικά με τη Σύνοδο Κορυφής της περασμένης Παρασκευής, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι όπως είναι γνωστό «δεν κατέληξε σε αποτέλεσμα». Και πρόσθεσε: «Έτσι το βασικό θέμα που απασχολεί τις ευρωπαϊκές ηγεσίες - η έγκριση της πρότασης της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης - παραπέμφθηκε στην επόμενη Σύνοδο που θα γίνει στη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης και ζήτησε να διατηρηθούν ως έχουν το ύψος του συνολικού ποσού, η αναλογία επιχορηγήσεων - δανείων, αλλά και η κλείδα κατανομής». Επίσης ο πρωθυπουργός έχει υπογραμμίσει πως «οι αγορές έχουν προεξοφλήσει το ύψος της παρέμβασης κι οτιδήποτε διαφορετικό θα δημιουργούσε σοβαρότατο πρόβλημα» και έχει τονίσει ότι «έχουμε ραντεβού με την ιστορία». Ταυτόχρονα έχει προειδοποιήσει πως εάν η ευρωπαϊκή αντίδραση δεν έχει το κατάλληλο μέγεθος ή την ταχύτητα που απαιτείται, θα φέρουν στην Ευρώπη κοινωνική αναταραχή και άνοδο του λαϊκισμού.

Αναφορικά με την προσπάθεια στήριξης της πραγματικής οικονομίας, ο κ. Πέτσας επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση εντείνει την προσπάθεια, που ανέπτυξε από την πρώτη στιγμή, για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Με στόχο να κρατηθεί αλώβητος ο παραγωγικός ιστός και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, έτσι ώστε όλοι μαζί να βρεθούμε, το συντομότερο δυνατό, όρθιοι στο δρόμο της ανάκαμψης». Και είπε χαρακτηριστικά: «Ανάμεσα στα εργαλεία που προσφέρονται την ώρα αυτή ή καταρτίζονται για το αμέσως επόμενο διάστημα επισημαίνονται:

Η επιστρεπτέα προκαταβολή, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στην πρώτη φάση -που ήδη ολοκληρώθηκε- συμμετείχαν 52.494 επιχειρήσεις που έλαβαν συνολικά 602 εκατ. ευρώ. Σε ποσοστό 94% οι επιχειρήσεις που ενισχύονται από το πρόγραμμα έχουν μέχρι 20 εργαζόμενους, είναι δηλαδή κυρίως μικρές επιχειρήσεις. Το 86% του συνόλου έχουν από 1 έως 50 εργαζόμενους και πήραν το 80% των πόρων που διατέθηκαν. Στη δεύτερη φάση, που ξεκίνησε πριν από μια εβδομάδα, πρόκειται να διατεθεί 1,4 δισ. ευρώ και να ενισχυθεί πολύ μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι ήδη μεγάλη, καθώς - σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, έχουν κάνει ήδη αίτηση περίπου 47.000 επιχειρήσεις. Το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). Ήδη -όπως ανακοίνωσε η Αναπτυξιακή Τράπεζα- έχουν εγκριθεί και προωθηθεί στις συνεργαζόμενες τράπεζες 10.150 αιτήσεις, συνολικού ύψους 1,29 δισ. ευρώ. Καλούνται τώρα οι τράπεζες να προχωρήσουν στην υπογραφή συμβάσεων με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και την εκταμίευση των ποσών. Είναι προς το συμφέρον τους και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 3 Ιουνίου. Παρέχει εγγύηση, από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, έως 80% σε κάθε δάνειο κεφαλαίου κίνησης και πρόκειται να στηρίξει νέα δάνεια, που, μέσω μόχλευσης, φθάνουν τα 7 δισ. ευρώ. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις, που ήδη βρίσκεται στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση. Με το νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται η σύσταση ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, τα οποία θα χορηγούν πιστώσεις έως 25.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Στόχος είναι να ενισχυθούν όσοι βρίσκονται στο ξεκίνημά της επαγγελματικής δραστηριότητας, αλλά είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό, καθώς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δικαιούχοι θα είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που είτε θέλουν να προχωρήσουν στη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, είτε ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε θέλουν να εκπαιδευτούν για να μπουν στην αγορά εργασίας. Δικαιούχοι θα είναι επίσης τα άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η έκπτωση 25% για οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων που θα πληρωθούν εμπρόθεσμα, από επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία. Η έκπτωση αυτή επεκτείνεται, με το ίδιο νομοσχέδιο, και για τον Ιούνιο της Οι αναστολές των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όλα τα νοικοκυριά και όλες τις επιχειρήσεις, όλους τους μήνες που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού. Στη διευκόλυνση αυτή προστίθεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η αποπληρωμή των οφειλών αυτών θα ξεκινήσει το 2012 και μπορεί να γίνεται είτε σε 12 άτοκες δόσεις είτε σε 24 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο, γύρω στο 2,5%, πολύ λιγότερο από το μισό αυτού που ισχύει σήμερα για τις 24 δόσεις. Η επιδότηση του επιτοκίου όλων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων που ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους. Η μείωση στην προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις, την οποία ήδη επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, και, σε κάθε περίπτωση, θα είναι γενναία».

Στις 9 Ιουλίου θα καταβληθούν σε περίπου 250.000 συνταξιούχους τα αναδρομικά 8 μηνών των επικουρικών συντάξεων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «με διττό στόχο τη στήριξη της τουριστικής μας βιομηχανίας και την ανακούφιση των πιο αδύναμων νοικοκυριών έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους». Αύριο ολοκληρώνεται η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής των παρόχων στο πρόγραμμα και στις 29 Ιουνίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους -μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr - η οποία θα λήξει στις 5 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα έχει φέτος προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ - τριπλάσιο σε σχέση με πέρσι - και θα καλύψει 300.000 δικαιούχους υπερδιπλάσιους σε σχέση με πέρσι».

Επίσης ότι «για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων και την αποφυγή συνωστισμού στα τραπεζικά καταστήματα και στα ΑΤΜ οι συντάξεις του Ιουλίου θα καταβληθούν - όπως και τους προηγούμενους μήνες - σε διαφορετικές ημερομηνίες. Οι συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ), θα καταβληθούν ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ τους σήμερα και στις 24 Ιουνίου. Οι συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), θα καταβληθούν στις 26 Ιουνίου. Οι συντάξεις του Δημοσίου, των τέως ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ θα καταβληθούν στις 29 Ιουνίου. Λίγο αργότερα, στις 9 Ιουλίου θα καταβληθούν σε περίπου 250.000 συνταξιούχους τα αναδρομικά 8 μηνών των επικουρικών συντάξεων, ενώ στο τέλος Ιουλίου για πρώτη φορά θα πληρωθούν μαζί κύριες και επικουρικές συντάξεις».

Βρισκόμαστε μπροστά στην αποκάλυψη ενός αδίστακτου παρακράτους

«Ο κ. Παππάς φέρεται να παραδέχεται ότι γνώριζε την ύπαρξη παραδικαστικού κυκλώματος με τη συμμετοχή του κ. Παπαγγελόπουλου και επίσης φέρεται να δηλώνει ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά, και μάλιστα πολλά λεφτά», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτά, όπως επεσήμανε, αναφέρονται σε ανακοίνωση του επιχειρηματία κ. Σάμπυ Μιωνή που κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής αντίγραφο συνομιλίας του με τον πρώην υπουργό Επικρατείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, Νίκο Παππά.

Ο κ. Πέτσας πρόσθεσε ότι σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση: «δεύτερον: επιβεβαιώνεται η από 26 Φεβρουαρίου 2020 του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου ότι συναντήθηκε το 2016 στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρώην υπουργό Νίκο Παππά και τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή. Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή δύο υπουργοί συζητούσαν με επιχειρηματία για εκκρεμείς δικαστικές του υποθέσεις. Κορυφαίοι υπουργοί δηλαδή συζητούσαν για υποθέσεις που βρίσκονταν ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Και ο κ. Πέτσας συνέχισε: «Τρίτον: ο κ. Νίκος Παππάς ζήτησε από τον κ. Μιωνή να προτρέψει τον δικηγόρο κ. Σταύρο Παπασταύρου να βγει να μιλήσει εναντίον της κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι, συζύγου του Κυριάκου Μητσοτάκη τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σημερινού πρωθυπουργού. Αν όσα περιγράφονται σε αυτή την ανακοίνωση και στο σχετικό υλικό που κατέθεσε ο κ. Μιωνής είναι πραγματικά τότε βρισκόμαστε μπροστά στην αποκάλυψη ενός αδίστακτου παρακράτους».

Ο κ. Τσίπρας οφείλει να απαντήσει σήμερα αν τα γνώριζε όλα αυτά

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, «φαίνεται μάλιστα ότι ο τότε υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του τότε πρωθυπουργού κ. Τσίπρα γνώριζε την ύπαρξη του παρακράτους. Πρόκειται για μια πρωτοφανή προσπάθεια παραβίασης της διάκρισης των εξουσιών, το θεμέλιο της Δημοκρατίας μας. Αδιανόητη για την περίοδο της Μεταπολίτευσης. Κάποιοι δεν ενδιαφέρονταν για να κυβερνήσουν τη χώρα αλλά για να σπιλώσουν πολιτικούς τους αντιπάλους, να συγκροτήσουν παρακράτος, να γίνουν καθεστώς, να ελέγξουν όλους τους αρμούς της εξουσίας όπως θα έλεγε και ο κ. Τσίπρας».

Μάλιστα, όπως είπε ο Στέλιος Πέτσας, «ο κ. Παππάς, πρώην υπουργός Επικρατείας, φαίνεται τώρα να επιβεβαιώνει την ύπαρξη αυτού του παρακράτους. Και ο κ. Τσίπρας; Πρωθυπουργός ήταν. Γνώριζε για όλα αυτά; Οφείλει να απαντήσει σήμερα».