Ο Μιωνής, το ηχητικό ντοκουμέντο και η συνομιλία με τον Παππά για τον Παπαγγελόπουλο

Τι αναφέρει ο επιχειρηματίας για εκβίασή του. Η απομαγνητοφώνηση του διαλόγου που κατατέθηκε στην Βουλή και τα «πυρά» Πέτσα προς τον ΣΥΡΙΖΑ για «παρακράτος».

Αίσθηση προκαλούν οι ισχυρισμοί Μιωνή για εκβίαση του απο τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και το ηχητικό ντοκουμέντο απο διάλογο με τον Νίκο Παππά, το οποίο κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, στην συνομιλία που είχαν με τον Νίκο Παππά σχετικά με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο του είχε αναφέρει: «ο Παπαγγελόπουλος έχει τη δική του ατζέντα» και ότι «ξέρω, καταλαβαίνω και μαθαίνω» ότι «κάποιοι βγάζουν λεφτά» και, μάλιστα, «πολλά λεφτά» και ότι «έκανε το δικό του outsourcing».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή:

«Υπέβαλα, σήμερα, στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, αντίγραφο της συνομιλίας μου με τον πρώην Υπουργό Επικρατείας, Νίκο Παππά, που έλαβε χώρα στο εξωτερικό την 21η Μαΐου 2016.

Στη συνομιλία αυτή, ο Νίκος Παππάς, απαντώντας στο ερώτημά μου "πως διαβάζεις τον Παπαγγελόπουλο", μου είπε ξεκάθαρα ότι "ο Παπαγγελόπουλος έχει τη δική του ατζέντα" και ότι "ξέρω, καταλαβαίνω και μαθαίνω" ότι "κάποιοι βγάζουν λεφτά" και, μάλιστα, "πολλά λεφτά". Επιπλέον, μου ανέφερε ότι ο Παπαγγελόπουλος "έκανε το δικό του outsourcing".

Από την πρώτη στιγμή, κατέθεσα ενόρκως, ότι ο Νίκος Παππάς δεν έχει απολύτως καμία σχέση με οποιαδήποτε πράξη εκβίασης, πράγμα το οποίο επαναλαμβάνω και σήμερα. Αντιθέτως, προσπάθησε να είναι μέρος της λύσης, χωρίς να έχει οποιαδήποτε σχέση με το πρόβλημα. Όμως γνώριζε. Γνώριζε, όπως και πολλοί άλλοι, ότι ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος και η ομάδα του "είχαν τη δική τους ατζέντα" και "έβγαζαν πολλά λεφτά", όπως ο ίδιος μου είπε.

Στην ίδια συνομιλία, ο Νίκος Παππάς, για άλλη μία φορά, μου ζήτησε "να βγει να μιλήσει" ο δικηγόρος Σταύρος Παπασταύρου, για την σύζυγο του τότε αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και σημερινού Πρωθυπουργού, κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Θεωρώ άδικο και ανήθικο να στοχοποιείται ένας αθώος και να του ζητείται, σαν αντάλλαγμα, να καταθέσει ψευδώς εναντίον άλλου αθώου προσώπου με το οποίο συνδέεται φιλικά. Ο κ. Παπασταύρου, ασφαλώς, δεν δέχτηκε ποτέ να μπει σε αυτή τη συλλογιστική και, ίσως αυτός να ήταν ένας από τους λόγους που, στην περίπτωσή του, υπήρξε πλήρης κατάλυση του τεκμηρίου αθωότητας και δημιουργία ουσιαστικά τεκμηρίου ενοχής, σε σωρεία διαδικασιών, στις οποίες τελικώς δικαιώθηκε.

Πήρα την απόφαση να καταγράψω τη συνομιλία μου με τον Νίκο Παππά τον Μάιο του 2016, για να προστατεύσω εμένα, τους συνεργάτες μου και την οικογένειά μου και να αποδείξω τον εκβιασμό που δεχόμουν, ελλείψει άλλου μέσου έννομης προστασίας μου. Δύο μήνες νωρίτερα, στις 10 Μαρτίου 2016, ο Δημήτριος Παπαγγελόπουλος με είχε εκβιάσει, ευθέως, στο γραφείο του Νίκου Παππά, ζητώντας να πληρώσω δήθεν «έξοδα» στον Ιωάννη Φιλιππάκη, όταν δεν του όφειλα τίποτα. Από τη στιγμή που αρνήθηκα κατηγορηματικά να πληρώσω και σε λιγότερο από σαράντα ημέρες, έλαβαν χώρα, μεταξύ άλλων, τα εξής αντίποινα:

Μέσα σε 7 ημέρες, οι εισαγγελείς Χρ. Ντζούρας και Γ. Καλούδης, υπό την εποπτεία της Ελ. Τουλουπάκη, ταξίδεψαν στο Παρίσι, για να συναντήσουν για δεύτερη φορά τον Ερβέ Φαλτσιανί, προκειμένου να συνεχίσουν προκαταρκτική εξέταση σε βάρος μου και των συνεργατών μου. Προκαταρκτική εξέταση, η οποία ξεκίνησε από ψευδή καταγγελία του Ιωάννη Φιλιππάκη στον συνεργάτη του, Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, η οποία τελικά μπήκε στο αρχείο τον Ιούνιο του 2019, καθώς δεν προέκυψαν καν ενδείξεις τέλεσης κανενός αδικήματος, αποδεικνύοντας ότι όλα ήσαν κατασκευασμένα. Στο πλαίσιο αυτής της αρχειοθέτησης, αξιολογήθηκε και η από 4/1/2019 έκθεση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία στηρίχτηκε στους ψευδείς ισχυρισμούς των μελών της εγκληματικής συμμορίας, Ιωάννη Φιλιππάκη και Αλέξανδρου Τάρκα. Την 23.03.2016, δεκατρείς ημέρες μετά, οι ίδιοι Εισαγγελείς, Ελ. Τουλουπάκη, Χρ. Ντζούρας και Γ. Καλούδης, παραγγέλλουν προκαταρκτική εξέταση σε βάρος μου και σε βάρος του δικηγόρου μου, Σταύρου Παπασταύρου, για το αδίκημα της χρήσης ψευδούς βεβαίωσης σε βάρος του Δημοσίου κ.λπ., Τριάντα οκτώ ημέρες μετά την άρνησή μου να υποκύψω στον εκβιασμό, γίνεται έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στο σπίτι που διέμεναν οι υπερήλικες γονείς μου, την παραμονή του εβραϊκού Πάσχα, προφανώς για εκφοβισμό, από την οποία δεν προέκυψε τίποτα επιλήψιμο. Και τέλος, Σαράντα ημέρες μετά, "θάβεται" δικαστική συνδρομή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κύπρου, η οποία αθώωνε τόσο εμένα όσο και τον δικηγόρο μου, Σταύρο Παπασταύρου, καταρρίπτοντας τις σε βάρος μας στημένες κατηγορίες.

Μετά από τον κυκεώνα των παραπάνω ενεργειών σε βάρος μου, όταν αρνήθηκα να εκβιαστώ, ήταν μονόδρομος για εμένα η καταγραφή της συνομιλίας μου με τον Νίκο Παππά, ούτως ώστε να αποκαλύψω αυτά που συνέβαιναν και να προστατεύσω τον εαυτό μου και την νομιμότητα. Μάλιστα, είναι προς τιμήν του Νίκου Παππά ότι, στην κατάθεσή του ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής, συναίνεσε ρητώς στη δημοσιοποίηση του σχετικού ηχητικού υλικού.

Αντιλαμβάνομαι την ευθύνη αυτής της πράξης μου. Θεωρώ, όμως, υποχρέωσή μου να συμβάλλω, με όλες μου τις δυνάμεις, στην τιμωρία των υπευθύνων, ώστε να ξεριζωθεί οριστικά αυτό το παραδικαστικό καρκίνωμα.

Σάμπυ Μιωνής»

Η απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας

Πέτσας: Βρισκόμαστε μπροστά στην αποκάλυψη ενός αδίστακτου παρακράτους

«Ο κ. Παππάς φέρεται να παραδέχεται ότι γνώριζε την ύπαρξη παραδικαστικού κυκλώματος με τη συμμετοχή του κ. Παπαγγελόπουλου και επίσης φέρεται να δηλώνει ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά, και μάλιστα πολλά λεφτά», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Πέτσας πρόσθεσε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Μιωνή: «δεύτερον: επιβεβαιώνεται η από 26 Φεβρουαρίου 2020 του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου ότι συναντήθηκε το 2016 στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρώην υπουργό Νίκο Παππά και τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή. Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή δύο υπουργοί συζητούσαν με επιχειρηματία για εκκρεμείς δικαστικές του υποθέσεις. Κορυφαίοι υπουργοί δηλαδή συζητούσαν για υποθέσεις που βρίσκονταν ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Και ο κ. Πέτσας συνέχισε: «Τρίτον: ο κ. Νίκος Παππάς ζήτησε από τον κ. Μιωνή να προτρέψει τον δικηγόρο κ. Σταύρο Παπασταύρου να βγει να μιλήσει εναντίον της κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι, συζύγου του Κυριάκου Μητσοτάκη τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σημερινού πρωθυπουργού. Αν όσα περιγράφονται σε αυτή την ανακοίνωση και στο σχετικό υλικό που κατέθεσε ο κ. Μιωνής είναι πραγματικά τότε βρισκόμαστε μπροστά στην αποκάλυψη ενός αδίστακτου παρακράτους».

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, «φαίνεται μάλιστα ότι ο τότε υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του τότε πρωθυπουργού κ. Τσίπρα γνώριζε την ύπαρξη του παρακράτους. Πρόκειται για μια πρωτοφανή προσπάθεια παραβίασης της διάκρισης των εξουσιών, το θεμέλιο της Δημοκρατίας μας. Αδιανόητη για την περίοδο της Μεταπολίτευσης. Κάποιοι δεν ενδιαφέρονταν για να κυβερνήσουν τη χώρα αλλά για να σπιλώσουν πολιτικούς τους αντιπάλους, να συγκροτήσουν παρακράτος, να γίνουν καθεστώς, να ελέγξουν όλους τους αρμούς της εξουσίας όπως θα έλεγε και ο κ. Τσίπρας».

Μάλιστα, όπως είπε ο Στέλιος Πέτσας, «ο κ. Παππάς, πρώην υπουργός Επικρατείας, φαίνεται τώρα να επιβεβαιώνει την ύπαρξη αυτού του παρακράτους. Και ο κ. Τσίπρας; Πρωθυπουργός ήταν. Γνώριζε για όλα αυτά; Οφείλει να απαντήσει σήμερα».

Να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα το ηχητικό απόσπασμα της συνομιλίας του Νίκου Παππά με τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή πρότεινε η ΝΔ κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της ειδικής κοινοβουλευτικής προκαταρκτικής εξέτασης για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Η ΝΔ πρότεινε επίσης να διαβιβαστούν στον εισαγγελέα και τα πρακτικά από την κατάθεση που είχε δώσει στην επιτροπή ο Νίκος Παππάς, δεδομένου ότι οι διάλογοι που κατέθεσε σήμερα ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνής διαφέρουν σημαντικά από όσα είχε πει στην επιτροπή ο κ. Παππάς. Με την πρόταση της ΝΔ συντάχθηκε και το Κίνημα Αλλαγής, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Παππάς: Γελοίος αντιπερισπασμός της ΝΔ

Σε δήλωση του, ο Τομεάρχης Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, αναφέρει «Αφού πλαστογραφούν κάθε μέρα την πραγματικότητα και δεν τους βγαίνει, τώρα παραποιούν και συνομιλίες. Μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις ότι ο σύζυγος της πρώην εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης Ράικου, εμπλέκεται στο μεγάλο σκάνδαλο του φαρμάκου και ότι η ίδια δεχόταν σε λογαριασμό της χρήματα από τη Novartis, περιμέναμε τον αντιπερισπασμό από τη ΝΔ. Και αυτό έγινε. Επιστρατεύτηκε το πραγματικό παρακράτος με κατασκευασμένες συνομιλίες -προϊόντα εγκλήματος- που παραπέμπουν σε μαφιόζικες μεθόδους για να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από το σκάνδαλο Novartis.

Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς του Σάμπυ Μιωνή, κατά τη δήλωσή του, μάλλον πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει τις συνέπειες των εγκληματικών πράξεών του. Το ερώτημα για ποιον δουλεύει και έναντι ποίου ανταλλάγματα θα αποκαλυφθεί σίγουρα και σύντομα. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ο ευτελισμός των θεσμών και της ίδιας της δημοκρατίας από τη προσκόμιση μέσα στην ίδια τη Βουλή προϊόντων εγκλήματος σε βάρος υπουργών νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης της ελληνικής δημοκρατίας με αποκλειστική ευθύνη της ΝΔ και όσων έστησαν αυτή την ιλαροτραγωδία στην απελπισία τους να εμφανίσουν το σκάνδαλο Novartis ως σκευωρία και τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο ως αρχιτέκτονα της σκευωρίας. Μέσα στο πανικό τους, όμως, «πατάνε τα κορδόνια τους», απαξιώνουν τους θεσμούς και δυσχεραίνουν τη θέση τους».

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM» σημείωσε πως «από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η συζήτηση για τη NOVARTIS, είχαμε πει ότι υπάρχει ένα παραδικαστικό, του οποίου αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει πολύ μεγάλη ουσία κάτω από την επιφάνεια και όσο συνεχίζεται η συζήτηση της επιτροπής τόσο θα προκύπτουν μια σειρά ζητημάτων τα οποία θα τα αντιμετωπίσει η Δικαιοσύνη».

Η δήλωση Παπαγγελόπουλου

«Ο Μιωνής προέβη σήμερα σε αυτή την κίνηση για να σώσει τον Σαμαρά, την Ράικου και τον ίδιο» σχολίασε νωρίτερα ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος σημειώνοντας ότι η σημερινή κίνηση του κ. Μιωνή έρχεται μετά τις αποκαλύψεις για τις διαδρομές του χρήματος και τις αποκαλύψεις για τον σύζυγο της κ. Ράικου.

«Αυτό είναι το πραγματικό κύκλωμα. Ένα διεθνές κύκλωμα που διακινεί χρήμα παγκοσμίως σε βάρος αδύναμων χωρών όπως ο Άγιος Δομίνικος και η Βόρεια Μακεδονία. Και σε αυτό ήταν πρωταγωνιστής ο συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού», δήλωσε ο κ. Παπαγγελόπουλος και προσέθεσε: «Ο Μιωνής, στην προσπάθεια του να δείξει ότι ήταν θύμα δικό μου και όχι των Πλεύρη και Βορίδη, αναφέρθηκε στη δήθεν ανεξάρτητη έκθεση του Μ. Κάμπο. Αυτός σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα του Spiegel, εκτός από το ότι ήταν δικηγόρος του Μιωνή, βρέθηκε και ο ίδιος και η γυναίκα του με off shore σε Παναμά, Ουρουγάη, Βερμούδες κλπ. Με διαδρομές χιλιάδων ευρώ που καταλήγουν στον ίδιο και στη σύζυγό του», ανέφερε, σύμφωνα με πηγή του ΣΥΡΙΖΑ στην προανακριτική επιτροπή, ο κ. Παπαγγελόπουλος.