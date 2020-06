Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: Λιποθύμησε καθηγήτρια σε εξεταστικό κέντρο

Η επιτηρήτρια κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Ένα δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο στην Πάτρα, κατά την διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Καθηγήτρια – επιμελήτρια και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία εξέτασης των μαθητών σε εξεταστικό κέντρο στο σχολικό συγκρότημα του Πολυκλαδικού Πατρών, εκπαιδευτικός λιποθύμησε σύμφωνα με το tempo24.news.

Στην αίθουσα προκλήθηκε αναστάτωση. Στο σημείο έσπευσε αρχικά μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ, όπου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην εκπαιδευτικό και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.