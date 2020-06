Αθλητικά

Ιστορική ημέρα για την ΑΕΚ: Στα “χέρια” της το κλειστό των Άνω Λιοσίων (εικόνες)

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες των διοικούντων την ΚΑΕ και σε συνεργασία με το υφυπουργείο Αθλητισμού, η ΑΕΚ αποκτά το δικό της «σπίτι».

Ιστορική ημέρα είναι η σημερινή για την... μπασκετική ΑΕΚ. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες των διοικούντων την ΚΑΕ και σε συνεργασία με το υφυπουργείο Αθλητισμού, η ΑΕΚ αποκτά το δικό της «σπίτι» στο κλειστό των Ανω Λιοσίων.

Κατά την διάρκεια της σχετικής τελετής, που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο, ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, τόνισε: «Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για όλους. Ιδιαιτέρως για εμάς, τη διοίκηση του ΣΕΦ και όλα τα στελέχη. Είμαι ικανοποιημένος και συγκινημένος. Δέκα έξι χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες η κυβέρνηση έβαλε μπροστά και έχουμε την πρώτη αξιοποίηση Ολυμπιακής εγκατάστασης. Και θα ακολουθήσουν κι άλλες. Ευχαριστώ τον δήμαρχο Φυλής. Είναι αξιοποίηση που γίνεται προς όφελος των δημοτών και αναβαθμίζει την πόλη. Μια ολόκληρη περιοχή αναβαθμίζεται και ο αθλητισμός συμβάλλει στην τοπική οικονομία σε μία δύσκολη περιοχή. Να μπει τάξη στις αθλητικές δομές διότι μόνο έτσι αναπτύσσεται ο ελληνικός αθλητισμός. Ήδη στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε ο πλειοδοτικός διαγωνισμός των εγκαταστάσεων τένις, ολοκληρώνονται οι μελέτες για το στέγαστρο Καλατράβα. Το Ολυμπιακό χωριό πέρασε στην ΓΓΑ. Συζητείται η συνεργασία ομοσπονδιών για αναβάθμιση άλλων Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Παραχωρήθηκαν πολλά στρέμματα στον δήμο Κορυδαλλού και θα κατασκευαστεί αθλητικό κέντρο. Επιπλέον είναι σε εξέλιξη το μητρώο αθλητικών σωματείων. Η πλήρης διαφάνεια των ομάδων.

Μπορείς να σχεδιάσεις όταν ξέρεις τι έχεις. Επιχορηγούμε τα ερασιτεχνικά σωματεία με 12 εκατ. ευρώ. Οι άμεσες και έμμεσες παροχές και ενισχύσεις των ομάδων έχουν φτάσει στα 40 εκατ. Σήμερα στα Λιόσια παρουσιάζουμε ένα απτό αποτέλεσμα της αποφασιστικότητας που έχουμε να κάνουμε πράξη τα λόγια. Σεβόμαστε την προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης αλλά ήταν ως συνήθως πρόχειρη. Εμείς φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Με αλλεπάλληλες συναντήσεις ακούσαμε τις ανάγκες τους και βρήκαμε λύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τις ομοσπονδίες για τη συμβολή τους.

Το υφυπουργείο αθλητισμού, ο δήμος Φυλής και η ΚΑΕ ΑΕΚ βρισκόμασταν όλο το προηγούμενο διάστημα σε συνεννόηση και τώρα φτάνουμε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας. Αυτό θα καλύπτει τις ανάγκες σε αθλητικό και πολιτισμικό επίπεδο. Δίνουμε τη δυνατότητα στις ομοσπονδίες να διεξάγουν πανελλήνια πρωταθλήματα. Η ΚΑΕ ΑΕΚ αναλαμβάνει το γήπεδο και θα μπορεί να φιλοξενεί αγώνες. Η ΚΑΕ ΑΕΚ αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες για το γήπεδο όπως καθαρισμό και φύλαξη γηπέδου επί 24ωρου βάσεως. Έχοντας την απόλυτη προτεραιότητα οφείλει να διαθέτει χωρίς αντάλλαγμα για διοργάνωση και διεξαγωγή πανελληνίων πρωταθλημάτων.

Οι αθλητικές ομοσπονδίες μαχητικών αθλημάτων υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα συμβολικό μίσθωμα για τη χρήση εγκαταστάσεων και εδώ και στο ΣΕΦ. Τέλος θέλω να τονίσω ότι καλωσορίζουμε και επίσημα την ΚΑΕ ΑΕΚ και τις ομοσπονδίες στο νέο και πλήρως ανανεωμένο σπίτι τους. Σήμερα ξεκινά μια καινούργια ημέρα για τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της χώρας».

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, δήλωσε: «Φίλες και φίλοι σήμερα για εμάς είναι ιστορική μέρα. Ένα αιώνιο πρόβλημα επιλύεται με τον πιο ξεχωριστό τρόπο. Η βασίλισσα ΑΕΚ μπαίνει στο παλάτι της. Η ΑΕΚ αποκτά έδρα αντάξια της ιστορίας της. Με την στήριξη της πολιτείας σε δύο κοινοβουλευτικές περιόδους η τάξη αποκαθίσταται.

Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που υλοποίησε την υπόσχεση του. Ευχαριστώ τον υφυπουργό κύριο Αυγενάκη. Απέδειξε με τις δράσεις του αλλά και με φορολογικές παρεμβάσεις πως βοηθάει στον ελληνικό αθλητισμό. Ευχαριστώ τον δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού που μας στήριξε. Η ΑΕΚ θα συνεργαστεί με τον δήμο Φυλής και θα στηρίξει το πρόγραμμα Φυλή 2021. Η κιτρινόμαυρη πολιτεία θα είναι κάτι που όμοιο του δεν έχει ξαναυπάρξει.

Ευχαριστώ όλο το επιτελείο και το σταφ της ΑΕΚ όπως και τους χορηγούς που αγκάλιασαν το εγχείρημα. Από την πρώτη μέρα ανάληψης καθηκόντων της διοίκησης βάλαμε στόχους και δεν κάναμε πίσω. Η κατάκτηση τίτλων, διεθνών τίτλων, η δημιουργία της ταινίας 1968, η διοργάνωση του πιο πετυχημένου φάιναλ φορ καθώς και δράσης υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών, ήταν αποτέλεσμα προγραμματισμού. Φτάσαμε στην κορύφωση με μια ιστορική συμφωνία. Για τους φίλους της ΑΕΚ θα πω ότι η ανθρωπότητα περνάει δύσκολες ώρες. Αντιμετωπίζουμε παθογένειες δεκαετιών όμως είμαστε μπροστά και θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να είναι η ομάδα πρωταγωνίστρια. Πλέον έχουμε το σπίτι μας. Ξεκινάμε δουλειά».