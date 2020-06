Life

Νέο τραγούδι – έκπληξη από την Μπιγιονσέ (βίντεο)

Η βασίλισσα της ποπ επέλεξε να κυκλοφορήσει το τραγούδι, την ημέρα που τιμάται η κατάργηση της δουλείας στις ΗΠΑ.

Η Beyonce χάρισε στον κόσμο ένα νέο single έκπληξη με τίτλο «Black Parade». Η βασίλισσα της ποπ και R&B επέλεξε να κυκλοφορήσει το τραγούδι, την ημέρα που τιμάται η κατάργηση της δουλείας το 1856 στις ΗΠΑ.

«Επιστρέφω στο Νότο, επιστρέφω εκεί όπου οι ρίζες μου δεν εξασθένησαν» αναφέρει η γεννημένη στο Τέξας, τραγουδίστρια ανοίγοντας το κομμάτι.

Οι στίχοι έχουν αναφορές στην πανδημία Covid-19, την αστυνομική βαρβαρότητα και την Ταμίκα Μάλορι που πρωτοστάτησε στο γυναικείο κίνημα Women's March και τώρα συμμετέχει ενεργά στο Black Lives Matter .

Τα έσοδα από το τραγούδι θα διατεθούν για τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων ιδιοκτησίας μαύρων ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα «Black Parade Route» της τραγουδίστριας. Συγκεκριμένα, τα έσοδα θα διατεθούν στο Black Business Impact Fund της πρωτοβουλίας BeyGOOD, το οποίο διαχειρίζεται η National Urban League, ιστορική μη κερδοσκοπική οργάνωση πολιτικών δικαιωμάτων για την οικονομική ενδυνάμωση, την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

«Το να είσαι μαύρος είναι ο ακτιβισμός σου» αναφέρεται στην ιστοσελίδα. «Η μαύρη αριστεία είναι μια μορφή διαμαρτυρίας. Η μαύρη χαρά είναι το δικαίωμά σας» τονίζεται.

«Ελπίζω να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τη χαρά και να υμνούμε ο ένας τον άλλον, ακόμη και ενώ αγωνιζόμαστε. Συνεχίστε να θυμάστε την ομορφιά, τη δύναμη και την αντοχή μας» έγραψε. «Το BLACK PARADE υμνεί εσάς, τη φωνή σας και τη χαρά σας» συμπλήρωσε η τραγουδίστρια.