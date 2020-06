Κοινωνία

“Εμπειρικός βοτανολόγος” δηλώνει τώρα ο ψευτογιατρός

Αρνείται πως ευθύνεται για τους τρεις θανάτους που του αποδίδονται. Τι δήλωσε στον ανακριτή και τι αναφέρει σε υπόμνημά του. Τι λένε οι γονείς των δυο παιδιών που πέθαναν.

«Εξαπάτησα υποδυόμενος τον γιατρό, αλλά δεν είπα να σταματήσουν τις θεραπείες τους» υποστηρίζει ο Νίκος Κοντοθανάσης, που κρίθηκε προφυλακιστέος για σωρεία κατηγοριών, με βασική την ανθρωποκτονία κατά συρροή σε βάρος βαριά νοσούντων, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικα παιδιά.

Ο 47χρονος, δήθεν διακεκριμένος ογκολόγος, ενώπιον του ανακριτή φέρεται να δήλωσε «εμπειρικός βοτανολόγος» αρνούμενος πως ευθύνεται για τους τρεις θανάτους που του αποδίδονται.

Σε υπόμνημα που κατέθεσε στον δικαστικό λειτουργό, ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζεται πως εξαπάτησε συγγενείς θυμάτων παριστάνοντας τον γιατρό, ζητώντας συγγνώμη για αυτό, πλην όμως αρνήθηκε ότι συνέστησε την διακοπή των θεραπειών τους.

Ο κατηγορούμενος, επιχειρώντας να αποδομήσει το κατηγορητήριο ειδικά ως προς την κακουργηματική ανθρωποκτονία κατά συρροή, αναφέρει ότι όταν γνώρισε τα δύο ανήλικα παιδιά, είχαν ήδη ολοκληρώσει την θεραπεία τους και ότι ο ίδιος θέλησε να τα βοηθήσει, όπως και τους γονείς τους, να αντιμετωπίσουν την κατάσταση χωρίς να συστήσει διακοπή θεραπείας. Δέχεται επίσης ότι έλαβε χρήματα από τις οικογένειες των τριών θανόντων θυμάτων του, αλλά αρνείται πως είχε οικονομικό όφελος από τα υπόλοιπα 45 θύματα-ασθενείς που καταγράφονται στην δικογραφία.

Αρνείται ακόμα, την επίσης κακουργηματική κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι η ποσότητα της κάνναβης, που φέρεται να περιείχαν σκευάσματα που χορηγούσε σε ασθενείς, είναι πολύ μικρότερη από αυτή που προϋποθέτει ο νόμος για να στοιχειοθετήσει αδίκημα. Επιπλέον, φέρεται να ισχυρίζεται πως η ποσότητα ναρκωτικών που εντοπίστηκε σε θεραπευτικά έλαια δεν κατατάσσεται στην κατηγορία των ναρκωτικών και για να το αποδείξει, όπως αναφέρει, θα αιτηθεί την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.

Γονείς των ανήλικων θυμάτων: τον εμπιστευτήκαμε γιατί έχαιρε της εκτίμησης του ιατρικού προσωπικού διαγνωστικών κέντρων

Στο μεταξύ, οι γονείς των δύο παιδιών που κατέληξαν, ενώ είχε εισχωρήσει ως επιστήμονας στην ζωή τους ο 47χρονος, ζητούν την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έδρασε ο Νίκος Κοντοθανάσης, τονίζοντας πως η αντιμετώπιση που είχε από γιατρούς διαγνωστικών κέντρων ο κατηγορούμενος ήταν αυτή που τους έκανε να τον εμπιστευτούν.

Τονίζουν δε, πως τα παιδιά τους ήταν «απολύτως λειτουργικά » και με δυνατότητες επικράτησης στην μάχη για την ζωή «μέχρι την εμφάνιση» του 47χρονου.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, δια του συνηγόρου τους Δημήτρη Κουσιουρή, οι γονείς των δύο ανήλικων παιδιών τονίζουν πως:

«Θεωρούμε αναγκαία και επιβεβλημένη τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες ο άσχετος με την ιατρική επιστήμη κατηγορούμενος κατόρθωσε, κατά παράβαση κάθε απαγορευτικής διάταξης και θεσπισμένου πρωτοκόλλου, να παρεισφρήσει στο ιατρικό προσωπικό πασίγνωστων διαγνωστικών κέντρων, ενεργώντας "ιατρικές πράξεις", απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση του διοικητικού, νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού αυτών, γεγονός καταλυτικό για την εμπέδωση του αισθήματος εμπιστοσύνης προς το άτομό του εκ μέρους μας».

Η ανακοίνωση των οικείων των δύο ανηλίκων αναφέρει τα εξής:

«Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας:

Για όλους τους συμπολίτες μας που στέκονται στο πλευρό μας στηρίζοντας μας ηθικά και ψυχικά στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε.

Για όλους εκείνους που συνέδραμαν αποφασιστικά με τις κομβικές μαρτυρίες τους και τα καταλυτικά στοιχεία που εισέφεραν κατά το στάδιο της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, ξεπερνώντας τους φόβους τους, προκειμένου να εντοπισθεί ο κατηγορούμενος και να αποκαλυφθεί η ολέθρια για τα τέκνα μας και εξαιρετικά επικίνδυνη για το κοινωνικό σύνολο δράση του.

Δηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας για τον επαγγελματισμό, τη μεθοδικότητα και τη διακριτικότητα με την οποία έδρασε το στελεχιακό δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας υπό τη συνεχή εποπτεία της εισαγγελικής Αρχής.

Θεωρούμε αναγκαία και επιβεβλημένη τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες ο άσχετος με την ιατρική επιστήμη κατηγορούμενος κατόρθωσε, κατά παράβαση κάθε απαγορευτικής διάταξης και θεσπισμένου πρωτοκόλλου, να παρεισφρήσει στο ιατρικό προσωπικό πασίγνωστων διαγνωστικών κέντρων, ενεργώντας «ιατρικές πράξεις», απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση του διοικητικού, νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού αυτών, γεγονός καταλυτικό για την εμπέδωση του αισθήματος εμπιστοσύνης προς το άτομό του εκ μέρους μας.

Πιστεύουμε ότι η ποινική διαδικασία που μόλις ξεκίνησε, θα οδηγήσει στην παραδειγματική τιμωρία του κατηγορούμενου, που δεν δίστασε κατά τρόπο ειδεχθή και αποτρόπαιο να αφαιρέσει τη ζωή των δυο ανήλικων τέκνων μας, τα οποία μέχρι την εμφάνιση του τελευταίου στη ζωή τους, ήταν απόλυτα λειτουργικά με πολλές δυνατότητες όχι μόνο διατήρησης του ελέγχου των ασθενειών τους αλλά και επικράτησης στη μάχη για το ύψιστο αγαθό, αυτό της ζωής.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη, στο θεσμό που αποτελεί το έσχατο και συνάμα υπέρτατο καταφύγιο δικαίωσης και προστασίας κάθε αδίκως δοκιμαζόμενου πολίτη.»