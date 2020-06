Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέο “καμπανάκι” από τον ΠΟΥ για τη χαλάρωση των μέτρων

Καλεί τις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες να προετοιμαστούν και για μελλοντικές πανδημίες…

Νέα προειδοποίηση για την εξάπλωση του κορονοϊού, απηύθυνε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. την ώρα που πολλά κράτη βρίσκονται σε φάση χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων.

Η εξάπλωση της πανδημίας συνεχίζει «να επιταχύνεται» στον πλανήτη, με «ένα εκατομμύριο κρούσματα να καταγράφονται μόλις σε οκτώ ημέρες», ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεεσούς.

«Γνωρίζουμε ότι η πανδημία είναι κάτι περισσότερο από μια υγειονομική κρίση, είναι μια οικονομική, κοινωνική κρίση και σε πολλές χώρες πολιτική. Οι επιπτώσεις της θα είναι αισθητές επί δεκαετίες», πρόσθεσε, στη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου στο Ντουμπάι.

Η προειδοποίηση του επικεφαλής του ΠΟΥ έρχεται σε μια περίοδο που πολλές χώρες έχουν εισέλθει σε μια φάση χαλάρωσης των μέτρων περιορισμού με στόχο την επανεκκίνηση των οικονομιών τους.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Τέντρος είχε χαρακτηρίσει «επικίνδυνη» αυτή τη νέα φάση, εκτιμώντας ότι, παρά την ανάγκη άρσης του lockdown, ο ιός εξακολουθεί «να εξαπλώνεται γρήγορα» και παραμένει «θανατηφόρος».

«Χρειάστηκαν περισσότεροι από τρεις μήνες για να καταγραφεί το πρώτο εκατομμύριο των κρουσμάτων. Το τελευταίο εκατομμύριο καταγράφηκε μόλις σε οκτώ ημέρες», υπογράμμισε σήμερα.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε επίσης τις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες να προετοιμαστούν για μελλοντικές πανδημίες, οι οποίες ενδέχεται να ξεσπάσουν «σε οποιαδήποτε χώρα, ανά πάσα στιγμή και να σκοτώσουν εκατομμύρια ανθρώπους επειδή δεν είμαστε προετοιμασμένοι».

«Δεν γνωρίζουμε πού ούτε πότε θα εμφανιστεί η επόμενη πανδημία, όμως γνωρίζουμε ότι θα έχει φρικτές επιπτώσεις στον παγκόσμιο τρόπο ζωής και την οικονομία», προειδοποίησε ο Τέντρος.

Από την πανδημία Covid-19 έχουν πεθάνει τουλάχιστον 465.300 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο από τα τέλη Δεκεμβρίου όταν εμφανίστηκε επισήμως στην Κίνα, σύμφωνα με απολογισμό του AFP από επίσημες πηγές ως τις 22:00 χθες Κυριακή.

Οι ΗΠΑ είναι η πλέον πληγείσα χώρα, με τουλάχιστον 119.959 θανάτους, ενώ ακολουθούν η Βραζιλία (50.617), η Βρετανία (42.632), η Ιταλία (34.634) και η Γαλλία (29.633).

Ο νέος κορονοϊός έχει μολύνει περισσότερο από ένα εκατομμύριο ανθρώπους στη Βραζιλία, καθώς η Λατινική Αμερική είναι αυτή την περίοδο το επίκεντρο της πανδημίας με περισσότερους από 20.00 νεκρούς στο Μεξικό, 8.000 στο Περού και 1.000 στην Αργεντινή.