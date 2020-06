Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “πονοκέφαλος” από μελέτη για την μειωμένη ανοσία

Η έρευνα φέρνει στο φως τους κινδύνους που ενέχει η δημιουργία “διαβατηρίων ανοσίας”.

Το επίπεδο των αντισωμάτων όσων ασθενών ανέρρωσαν από τον κορονοϊό μειώθηκε σημαντικά 2 με 3 μήνες μετά τη μόλυνσή τους, κάτι που ισχύει και τόσο για τους ασυμπτωματικούς ασθενείς όσο και για αυτούς που εμφάνισαν συμπτώματα, αναφέρει κινεζική έρευνα που εγείρει ερωτήματα για τη διάρκεια της ανοσίας από την covid-19.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine στις 18 Ιουνίου, φέρνει στο φως τους κινδύνους που ενέχει η δημιουργία “διαβατηρίων ανοσίας” για την covid-19 και στηρίζει την παρατεταμένη εφαρμογή υγειονομικών μέτρων, όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση και η απομόνωση των ομάδων υψηλού κινδύνου, αναφέρουν ερευνητές.

Η έρευνα, που εξέτασε 37 ασυμπτωματικούς ασθενείς και άλλους 37 που εμφάνισαν συμπτώματα, βρήκε ότι το 90% όσων βρέθηκαν θετικοί σε αντισώματα IgG εμφάνισαν μεγάλη μείωση στο ποσοστό τους σε διάστημα 2 με 3 μηνών.

Η μέση ποσοστιαία μείωση ήταν μεγαλύτερη του 70% τόσο για τους ασυμπτωματικούς ασθενείς όπως και για όσους εμφάνισαν συμπτώματα.

Στα εξουδετερωτικά αντισώματα η μέση ποσοστιαία μείωση ήταν 11,7% για τους ασθενείς που εμφάνισαν συμπτώματα και 8,3% για τους ασυμπτωματικούς.

Την έρευνα διεξήγαγαν ερευνητές στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Chongging, παράρτημα του Κινεζικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης ασθενειών και άλλα ινστιτούτα.

Ο Τζιν Ντονγκ-Γιαν καθηγητής ιολογίας στο πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, επεσήμανε ότι αυτή δεν αποκλείει το ενδεχόμενο άλλα μέρη του ανοσοποιητικού συστήματος να μπορούν προσφέρουν προστασία από την covid-19.

Κάποια κύτταρα απομνημονεύουν τον τρόπο αντιμετώπισης ενός ιού μετά την πρώτη μόλυνση του ανθρώπου και μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική προστασία, αν η μόλυνση επανεμφανιστεί, εξήγησε. Επιστήμονες εξακολουθούν να ερευνούν αν αυτός ο μηχανισμός ισχύει και για τον νέο κορονοϊό.