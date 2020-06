Κόσμος

Κορονοϊός - Ολλανδία: πρώτη ημέρα χωρίς θάνατο ασθενούς

Τα κρούσματα στην Ολλανδία μειώνονται σταδιακά από τότε που έφθασαν στο αποκορύφωμά τους στις αρχές Απριλίου.

Η Ολλανδία κατέγραψε 69 νέα κρούσματα της covid-19 σήμερα και κανένα νέο θάνατο λόγω του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας στην ημερήσια ενημέρωσή τους.

Είναι το πρώτο 24ωρο από τις 9 Μαρτίου κατά το οποίο δεν καταγράφηκαν νέοι θάνατοι από το ολλανδικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (RIVM).

Τα μέτρα του lockdown χαλαρώνουν σε φάσεις, αν και συνεχίζουν να ισχύουν οι κανόνες περί κοινωνικής αποστασιοποίησης.