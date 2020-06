Αθλητικά

Παναθηναϊκός: βέτο των ομάδων για αποχώρηση από την Euroleague

Όλα δείχνουν πως οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν και του χρόνου στην Euroleague καθώς το κόστος αποχώρησης χωρίς συναινετικό διαζύγιο είναι τεράστιο.

Συνεχίζει, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, στην Euroleague ο Παναθηναϊκός, παρά τις αντιρρήσεις που εξέφρασαν και πάλι οι «πράσινοι» στη διάρκεια της σημερινής (22/06) γενικής συνέλευσης των μετόχων-μελών της διοργάνωσης.

Οι «άνθρωποι» του «τριφυλλιού» επανέλαβαν την αρχική τους πρόθεση γι΄ αποχώρηση της ομάδας από την Euroleague, ωστόσο, μετά και την υπενθύμιση των διοργανωτών για την ρήτρα των 20 εκ. ευρώ σε περίπτωση που «σπάσουν» το συμβόλαιό τους, θα συνεχίσουν και τη σεζόν 2020/2021 στην διοργάνωση.

Για πολλοστή φορά το τελευταίο διάστημα οι «πράσινοι» στάθηκαν στον τρόπο που αντιμετωπίζονται από τους διοργανωτές, αλλά και στο οικονομικό, επανέλαβαν ότι επιθυμούν να παραχωρήσουν δωρεάν τις μετοχές τους σε άλλη ομάδα, ωστόσο, τα χρήματα που απαιτούνται για να αποχωρήσουν είναι πάρα πολλά και δεν είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν.

Οι ομάδες στο σύνολό τους, αφού άκουσαν προσεκτικά τις θέσεις του Παναθηναϊκού, προεξεχούσης της Μακάμπι, τόνισαν ότι η θέση του εξάκις πρωταθλητή Ευρώπης είναι στην Euroleague και πουθενά αλλού.

Επί της ουσίας, δηλαδή, οι υπόλοιποι μέτοχοι επανέλαβαν αυτά που είχαν υποστηρίξει και στην επίσημη ανακοίνωσή τους προ ημερών, όταν αποδέχτηκαν το αίτημα αποχώρησης του Παναθηναϊκού.

Τα στελέχη της Euroleague ξεκαθάρισαν από την αρχή πως δεν υπάρχει πρόθεση για συναινετικό διαζύγιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν οι «πράσινοι» αποχωρήσουν θα πρέπει να καταβάλλουν 10 εκ. ευρώ, όπως προβλέπει η απαραίτητη ρήτρα.

Παράλληλα, η Euroleague υπογράμμισε πως σε περίπτωση αποχώρησης του Παναθηναϊκού, τότε θα κάνει προσφυγή για διαφυγόντα κέρδη, που θα φτάνουν τα 10 εκ. ευρώ.

Με άλλα λόγια, εφόσον δεν βρέθηκε «χρυσή τομή» για ένα... βελούδινο διαζύγιο, οι πρωταθλητές Ελλάδας θα έπρεπε να καταβάλουν ένα ποσό που θα έφτανε τα 20 εκατομμύρια ευρώ για να φύγουν από την λίγκα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει μία τοποθέτηση του Σιμόν Μιζράχι, του ιστορικού προέδρου της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο οποίος πληροφορήθηκε για το πωλητήριο των 25 εκ. ευρώ που έβαλε στην ΚΑΕ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο πολύπειρος παράγοντας δε συμφώνησε καθόλου με την πώληση της ομάδας, εξηγώντας ότι ο Παναθηναϊκός κοστίζει πολλά περισσότερα χρήματα και πως γίνεται υποτίμηση του ίδιου, αλλά και του προϊόντος με αυτή την τιμή.