Η βρετανική Δικαιοσύνη αποφασίζει για Μαδούρο και Γκουαϊδό

Σειρά ακροάσεων προκειμένου να αποφανθεί το δικαστήριο για τον εκπρόσωπο της Βενεζουέλας.

Δικαστήριο του Λονδίνου άρχισε σήμερα ακροαματικές συνεδριάσεις για να καθορίσει ποιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του λαού της Βενεζουέλας ανάμεσα στον νυν πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τον αντιπολιτευόμενο Χουάν Γκουαϊδό, σε μια υπόθεση στην οποία αντιπαρατίθενται η κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας με αυτή της Αγγλίας.

Οι ακροαματικές συνεδριάσεις ενώπιον ενός εμπορικού δικαστηρίου, το οποίο καλείται να αποφανθεί σχετικά με ένα πολιτικό ζήτημα με σημαντικές διπλωματικές συνέπειες, θα διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης και πρόκειται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη.

«Το ζήτημα της αναγνώρισης θα μπορούσε να ξεμπλοκάρει τα υπόλοιπα», δηλαδή την τύχη των αποθεμάτων χρυσού της Βενεζουέλας, υπογράμμισε ο δικηγόρος Άντριου Φούλτον, συνήγορος του Γκουαϊδό, προέδρου του κοινοβουλίου της Βενεζουέλας και αναγνωρισμένου ως προσωρινού προέδρου της χώρας από σχεδόν εξήντα χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά την αναγνώριση του Γκουαϊδό από τους Βρετανούς τον Φεβρουάριο του 2019, η Τράπεζα της Αγγλίας αρνείται συστηματικά στο Καράκας να του επιστρέψει ένα μέρος των αποθεμάτων χρυσού που φυλάσσει για λογαριασμό του.

Η Βενεζουέλα έχει διατυπώσει αιτήματα για να ανακτήσει το ισόποσο ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων (περίπου 991 εκατ. ευρώ) σε χρυσό ενώ ο Χουάν Γκουαϊδό έχει στείλει δύο επιστολές στην Τράπεζα της Αγγλίας ζητώντας της να απορρίψει αυτά τα αιτήματα του Καράκας.

Τελικά η κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας προσέφυγε στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας πως έχει ανάγκη τα κεφάλαια αυτά για να καταπολεμήσει την πανδημία της Covid-19.

«Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει την ηθική υποχρέωση να επιτρέψει στη Βενεζουέλα να πωλήσει τον χρυσό της χώρας ώστε να επιτρέψει στο Πρόγραμμα του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP) να βοηθήσει αποτελεσματικά τον πληθυσμό της Βενεζουέλας στη μάχη εναντίον της Covid-19», είχε δηλώσει στα τέλη Μαΐου ο δικηγόρος της κεντρικής τράπεζας της Βενεζουέλας Σάρος Ζαϊουάλα.

Για να αποδείξει την καλή πίστη της, η κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας πρότεινε τον Απρίλιο ο χρυσός να μεταφερθεί απ' ευθείας στο UNDP.

Το Γαλλικό Πρακτορείο ήρθε επανειλημμένα σε επαφή με την Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία φυλάσσει αποθέματα χρυσού για λογαριασμό πολυάριθμων χωρών, και έλαβε την απάντηση ότι αυτή δεν σχολιάζει τις πληροφορίες που αφορούν τις σχέσεις με τους πελάτες της.