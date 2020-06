Life

Η κιθάρα του Κερτ Κομπέιν πουλήθηκε σε τιμή - ρεκόρ

Πρόκειται για ένα απο τα μόλις 302 αντίγραφα του μοντέλου του 1953. και ο frontman των Nirvana άπιζε με αυτήν στην συναυλία-"μύθο" του 1993.

Η κιθάρα με την οποία έπαιξε ο Κερτ Κομπέιν στη συναυλία MTV Unplugged των Nirvana το 1993 πωλήθηκε σε δημοπρασία προς 6 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό ρεκόρ.

Ο αγοραστής της Martin D-18E, η οποία είχε τροποποιηθεί καθώς ο Κομπέιν ήταν αριστερόχειρας, ήταν παρών στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς. Πρόκειται για τον Αυστραλό επιχειρηματία Πίτερ Φρίντμαν, ιδρυτή της εταιρείας Rode Microphones, ανακοίνωσε ο οίκος Julien’s.

Η κιθάρα αυτή είναι ένα σπάνιο μοντέλο, μόλις 302 αντίγραφα, το οποίο κατασκευάστηκε από την αμερικανική εταιρείας μουσικών οργάνων Martin. Η συγκεκριμένη κιθάρα κατασκευάστηκε το 1953.

«Αυτή η σημαντική κιθάρα έχει κερδίσει τη δίκαιη θέση της στην ιστορία του ροκ ως το όργανο που έπαιζε ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς και προσωπικότητα του ροκ σε μια από τις πλέον αξιομνημόνευτες ζωντανές εμφανίσεις όλων των εποχών», σχολίασε ο διευθυντής του οίκου δημοπρασιών Ντάρεν Τζούλιεν.

Από την πλευρά του ο Φρίντμαν δήλωσε ότι σκοπεύει να εκθέσει την κιθάρα σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Μαζί με την κιθάρα πουλήθηκε και η θήκη της, στην οποία ο Κομπέιν είχε βάλει ένα διαφημιστικό του άλμπουμ Fell the Darkness του συγκροτήματος Poison Idea. Μέσα στη θήκη υπάρχει ένα μισοχρησιμοποιημένο πακέτο χορδών για την κιθάρα, τρεις πένες και «ένα σουέντ σακουλάκι για ναρκωτικά, το οποίο είναι διακομισμένο με ένα μικρό, ασημένιο κουτάλι, ένα πιρούνι και ένα μαχαίρι».

Μέχρι τώρα η πιο ακριβή κιθάρα στην ιστορία ήταν μια Fender Stratocaster, με το όνομα “Black Strat", την οποία χρησιμοποιούσε ο Ντέιβιντ Γκίλμορ των Pink Floyd. Ο Γκίλμορ την πούλησε τον Ιούνιο του 2019 μέσω του οίκου δημοπρασιών Christie’s προς 3,975 εκατομμύρια δολάρια, χρήματα τα οποία πήγαν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Στα τέλη Οκτωβρίου πωλήθηκε προς 334.000 δολάρια η διάσημα λαδί ζακέτα που φορούσε ο Κομπέιν στο MTV Unplugged, επίσης από τον οίκο Julien’s.