Ποινή κάθειρξης για τον Κιρίλ Σερεμπρένικοφ

Για ποιά υπόθεση κάθισε στο εδώλιο του ρωσικού δικαστηρίου ο καταξιωμένος καλλιτέχνης.

Ο εισαγγελέας του δικαστηρίου Μεσάνσκι της Μόσχας ζήτησε να επιβληθεί ποινή εξαετούς κάθειρξης στον διάσημο Ρώσο σκηνοθέτη Κιρίλ Σερεμπρένικοφ για υπεξαίρεση περίπου 129 εκατομμυρίων ρουβλίων(1,64 εκ. ευρώ) που δόθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού για το έργο του «Πλατφόρμα», όπως και χρηματική ποινή 800.000 ρουβλίων(10.200 ευρώ).

Ο ηλικίας 50 ετών Κιρίλ Σερεμπρένικοφ κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε το εν λόγω ποσό στο διάστημα 2011-2014.

Η δίωξη κατά του Σερεμπρένικοφ ασκήθηκε πριν από δύο και πλέον χρόνια. Τον Μάιο του 2017 με εντολή της Ανακριτικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε έρευνα στον διαμέρισμα του αλλά και στους χώρους όπου στεγάζεται η υπό την διεύθυνση του πρωτοποριακή σκηνή «Gogolo-Centr» .

Ο Σερεμπρένικοπφ παρέμεινε σε κατ' οίκον περιορισμό έως το Απρίλιο του 2019.

Ο εισαγγελέας ζήτησε σήμερα να επιβληθεί ποινή φυλάκισης 4 ετών και χρηματική ποινή 200.000 ρουβλίων στον παραγωγό Γιούρι Ίτιν, στον παραγωγό Αλεξέι Μαλομπρόντσκι ποινή κάθειρξης τεσσάρων ετών και χρηματική ποινή 300.000 ρουβλίων, στην πρώην υπάλληλο του υπουργείου Πολιτισμού Σοφία Απφελμπάουμ ποινή τετραετούς κάθειρξης και χρηματική ποινή 200.000 ρουβλίων.

Ο εισαγγελέας ζήτησε επίσης να γίνει αποδεκτή η αγωγή που υπέβαλλε το υπουργείο Πολιτισμού για την υπεξαίρεση περίπου 129 εκατομμυρίων ρουβλίων και ως εκ τούτου να κατασχεθούν τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένου του διαμερίσματος του Σερεμπρένικοφ.

Οι κατηγορούμενοι της θεατρικής σκηνής «Έβδομο στούντιο» κατηγορούνται για υπεξαίρεση κονδυλίων που χορήγησε το υπουργείο Πολιτισμού για το έργο «Πλατφόρμα». Την ενοχή της αποδέχθηκε μόνο η πρώην επικεφαλής του Λογιστηρίου της θεατρικής σκηνής «Έβδομο στούντιο» Νίνα Μάσλιεβα, γράφει η εφημερίδα Novaya Gazeta, προσθέτοντας ότι Σερεμπρένικοφ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ότι η ίδια θα μπορούσε να είχε υπεξαιρέσει κάποιο ποσό από τα δοθέντα κονδύλια.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν πραγματοποιηθεί τρεις έλεγχοι από εμπειρογνώμονες. Ο δεύτερος έλεγχος έδειξε ότι οι δαπάνες των θεατρικών παραστάσεων υπερέβησαν σημαντικά το ποσό των κρατικών κονδυλίων που χορηγήθηκαν από υπουργείο πολιτισμού. Ωστόσο ο τρίτος έλεγχος που έγινε έδειξε ότι είχαν υπεξαιρεθεί κονδύλια περίπου 129 εκατομμυρίων ρουβλίων. Στο πόρισμα του τρίτου ελέγχου ασκήθηκε κριτική από την θεατρική και δικηγορική κοινότητα.

Πάνω από 3.000 προσωπικότητες των Γραμμάτων και των Τεχνών ζήτησαν από τον υπουργό Πολιτισμού να ανακαλέσει την αγωγή κατά του Σερεμπρένικοφ και των άλλων κατηγορούμενων στην ίδια υπόθεση.

Ο Σερεμπρένικοφ είχε παρουσιάσει στο φεστιβάλ των Κανών την ταινία του «Λέτο» (καλοκαίρι) που είχε ως θέμα τον δημοφιλή ροκ τραγουδιστή επί Σοβιετικής Ένωσης Βίκτορ Τσόι, για την οποία και διακρίθηκε.

Το 2017 ανέβηκε η παράσταση μπαλέτου «Νουρέγιεφ» στο Θέατρο Μπαλσόι, στην οποία δεν μπόρεσε να παραστεί καθώς βρίσκονταν σε κατ οίκον περιορισμό.

Πριν μερικές μέρες ο ιδρυτής του κινηματογραφικού στούντιο Hype Film και παραγωγός Ιλιά Στιούαρτ, ανακοίνωσε ότι ο Κιρίλ Σερεμπρένικοφ, θα γυρίσει μίνι σειρά για τη ζωή και το έργο του διάσημου σκηνοθέτη Αντρέι Ταρκόφσκι, η οποία θα παρουσιασθεί στην κινηματογραφική αγορά του Φεστιβάλ των Καννών που θα διοργανωθεί εφέτος σε on-line μορφή.

Ο Ιλιά Στιούαρτ ανακοίνωσε επίσης ότι ο Σερεμπρένικοφ γυρίζει ταινία βασισμένη στο μυθιστόρημα του Γάλλου συγγραφέα Ολιβιέ Γκεζά «Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μέγνκελε» που έχει ως θέμα τον ναζί εγκληματία που πραγματοποιούσε ιατρικά πειράματα σε κρατούμενους του Άουσβιτς. Η ταινία είναι συμπαραγωγή διαφόρων χωρών, όπως ήταν και η προηγούμενη ταινία του σκηνοθέτη «Η οικογένεια Πετρόβ έχει γρίπη» που είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Ρώσου συγγραφέα Αλεξέι Σάλνικοφ.