Κοινωνία

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία...

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πόρτο Γερμενό του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο.