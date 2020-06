Οικονομία

Τουρισμός: καθίζηση στην τουριστική κίνηση τον Απρίλιο

Το καθολικό lockdown που εφαρμόστηκε στη χώρα, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης σε ποσοστό άνω του 96%!

Καθίζηση στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Απρίλιο, μήνα κατά τον οποίο εφαρμόστηκε καθολικό lockdown στην Ελλάδα, καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τον Απρίλιο εισήλθαν στη χώρα μόλις 37.600 ταξιδιώτες έναντι 982.000 κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας βουτιά 96,2%.

Αντίστοιχα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 98,7% από τα 544 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της TτΕ, εκτιμάται ότι το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Απρίλιο του 2020 εμφάνισε πλεόνασμα 5 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 211 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ως αποτέλεσμα των μεγάλων περιορισμών στις μετακινήσεις που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, μείωση κατά 98,7% κατέγραψαν τον Απρίλιο του 2020 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, έναντι 544 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ενώ μείωση κατά 99,2% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Απρίλιος 2020: 3 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2019: 332 εκατ. ευρώ).

Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην πτώση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 96,2%, καθώς και στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 62,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 0,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 1,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 190 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 376 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Μείωση κατά 664 εκατ. ευρώ (-51,4%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 626 εκατ. ευρώ, ενώ μείωση κατά 478 εκατ. ευρώ (-52,3%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 436 εκατ. ευρώ. Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην πτώση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 21,5%, καθώς και στη μείωση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 36,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 2,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 12,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Απρίλιο του 2020, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 98,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Αναλυτικότερα, μείωση κατά 98,7% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 98,4% (Απρίλιος 2020: 4 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2019: 245 εκατ. ευρώ). Η πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 99,5% (Απρίλιος 2020: 1 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2019: 228 εκατ. ευρώ), όπως επίσης και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 93,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, μόνο από τη Γερμανία καταγράφηκαν ελάχιστες εισπράξεις, μειωμένες κατά 99,4%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 51,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 626 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 58,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 245 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 42,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 377 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 199 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 58,5%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν πτώση κατά 58,0% και διαμορφώθηκαν στα 46 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 66,8% και διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 78,6% και διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά 54,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 52 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 59,4% και διαμορφώθηκαν στα 46 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 69,7% και διαμορφώθηκαν στα 6 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Απρίλιο του 2020 διαμορφώθηκε στις 38 χιλ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 96,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων ήταν σχεδόν μηδενική, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 88,3%. Η μείωση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της πτώσης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 96,1% και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 96,3%.

Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 2 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 99,4%, ενώ πτώση κατά 87,5% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ (Απρίλιος 2020: 19 χιλ., Απρίλιος 2019: 149 χιλ.). Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, μικρή ταξιδιωτική κίνηση καταγράφηκε μόνο από τη Γερμανία, μειωμένη κατά 99,2%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 36,1% και διαμορφώθηκε στις 1.866 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 2.918 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 43,1%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 22,3%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε στις 922 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά 37,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά 35,0% και διαμορφώθηκε στις 944 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 46,7%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασε πτώση κατά 21,8%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε πτώση κατά 53,0% και διαμορφώθηκε στις 134 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 71,9% και διαμορφώθηκε στις 34 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 43,6% και διαμορφώθηκε στις 117 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 44,5% και διαμορφώθηκε στις 86 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 48,1% και διαμορφώθηκε στις 22 χιλ. ταξιδιώτες