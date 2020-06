Αθλητικά

Δικογραφία σε βάρος του Βράνιες

Έμπλεξε, και πάλι, ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ...

Σε καβγά έμπλεξε ο Όγκνιεν Βράνιες , με τον εισαγγελέα να σχηματίζει δικογραφία για την υπόθεση.

Σύμφωνα με Σέρβικα δημοσιεύματα, ο Βράνιες μαζί με τον αδερφό του Στόγιαν και τον φίλο του Ζλάτκο Νόβλιανιν, τραυματισαν τον Ντούσαν Κομλιένοβιτς και την σύζυγό του, που ήταν τα θύματα της επίθεσης.

Η βοσνιακή ιστοσελίδα klix.ba, αναφέρει ότι ο εισαγγελέας σχηματίζει ήδη δικογραφία τόσο σε βάρος του πρώην αμυντικού της ΑΕΚ, όσο και του αδερφού του, αλλά και στου φίλου του.

Ο Τύπος στην Σερβία, χαρακτηρίζει σοβαρό τον τραυματισμό που προκάλεσαν οι τρεις στο ζευγάρι, με τα προβλήματα για τον Βράνιες να μην έχουν τελειωμό.