Επιστρεπτέα Προκαταβολή - 2ος κύκλος: Διεύρυνση των δικαιούχων και παράταση της προθεσμίας

Ποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και ατομικές, μπορούν να συμμετάσχουν στον δεύτερο κύκλο...

Με σχετική απόφαση τροποποίησης της ΚΥΑ ΓΔΟΥ131/13.6.2020 για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2 – Α΄ φάση (εκδήλωση ενδιαφέροντος), που υπεγράφη σήμερα από τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

παρατείνεται η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή 26/6/2020 και

τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 1 αναφορικά με τη δυνατότητα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση το Προσωρινό Πλαίσιο, δεδομένου ότι αναμένεται να εγκριθεί η τρίτη τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου από την Ε.Ε., επιτρέποντας την ένταξη σε αυτό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ακόμα και αν ήταν προβληματικές κατά την 31η/12/2019.

Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται το πεδίο και δίνεται η δυνατότητα ένταξης και σε άλλες επιχειρήσεις.

Στον 2ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, εφόσον διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.



Ενδεικτικά παραδείγματα νέων δικαιούχων ατομικών επιχειρήσεων χωρίς εργαζόμενους είναι τα ακόλουθα: λιανικό εμπόριο μικρών ατομικών επιχειρήσεων χωρίς εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παντοπωλείων, καταστημάτων ψιλικών, περιπτέρων, ειδών δώρων, φαρμακείων, αρτοποιείων, ανθοπωλείων, ζαχαροπλαστείων, καταστημάτων ένδυσης και υπόδησης, κομμωτηρίων, και κάθε κατάστημα λιανικής που διαθέτει ταμειακή μηχανή. Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν οι πωλητές λαϊκών αγορών, όσοι εκμεταλλεύονται ταξί, καθώς και οι μικρές ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους στους χώρους της εστίασης, του καφέ, της παροχής ποτών, σε καντίνες κτλ.