Εντυπωσιακές εικόνες από στρατιωτική άσκηση στον Έβρο

Ηχηρό μήνυμα ετοιμότητας από τον Στρατό. Υπό το βλέμμα του Αρχηγού ΓΕΣ πραγματοποιήθηκε η άσκηση.

Επιτηρητικά φυλάκια, μονάδες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη ζώνη ευθύνης του Δ Σώματος Στρατού Δ΄ΣΣ «ΘΡΑΚΗ») επισκέφθηκε ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, στο πλαίσιο διήμερης περιοδείας του στην περιοχή.

Επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΣ παρακολούθησε άσκηση, σύμφωνα με το σενάριο της οποίας ο Στρατός περνάει τον Έβρο ποταμό και εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά εχθρικών δυνάμεων. Σε αυτή την άσκηση εκτελέστηκαν πολλαπλά επεισόδια, με ενέργειες προπαρασκευής, εκτέλεσης της διάβασης ευκαιρίας, διαδικασίες παραπλάνησης και αποδιοργάνωσης του εχθρού κι εν τέλει δημιουργίας ζώνης ασφαλείας σε βάθος 2 χιλιομέτρων.

Στην άσκηση δοκιμάστηκαν διαφορετικά επιχειρησιακά σχέδια, με την συνδρομή ακόμη και επιθετικών ελικοπτέρων Apache.