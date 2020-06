Κόσμος

Κορονοϊός: οι Νεοϋορκέζοι …γιορτάζουν την χαλάρωση των μέτρων

Μετά από 100 και πλέον ημέρες, οι κάτοικοι του «Μεγάλου Μήλου» μπορούν να πάνε στα κομμωτήρια και να πιουν καφέ σε εξωτερικούς χώρους.

Έπειτα από 100 και πλέον ημέρες καραντίνας, οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης γιορτάζουν σήμερα την πρόοδο που έχουν καταγράψει στον περιορισμό της πανδημίας του νέου κορονοϊού, έχοντας τη δυνατότητα να πάνε ξανά στα κομμωτήρια, να κάνουν τα ψώνια τους στα καταστήματα, που έμειναν για μήνες κλειστά και να γευματίζουν στους εξωτερικούς χώρους των καφέ και των εστιατορίων.

Αν και κάποτε ήταν το επίκεντρο της πανδημίας παγκοσμίως, η πόλη της Νέας Υόρκης είναι η τελευταία κατά σειρά περιοχή της πολιτείας που προχώρησε στη Φάση 2 της επανεκκίνησης με την επαναλειτουργία των εξωτερικών χώρων εστιατορίων και μπαρ, όπως και πολλών καταστημάτων. Τα κουρεία και τα κομμωτήρια υποδέχθηκαν τους πελάτες για πρώτη φορά από τα μέσα Μαρτίου.

Σήμερα αναμένεται να ανοίξουν ξανά και οι παιδικές χαρές στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Την ίδια ώρα, καμιά δωδεκαριά πολιτείες στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας είδαν τα νέα κρούσματα της Covid-19 να καταγράφουν άνοδο και συχνά, επίσης, αυξήσεις ρεκόρ στον αριθμό των νοσηλειών.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κατέγραψε αύξηση ρεκόρ την περασμένη εβδομάδα στην Αριζόνα, την Καλιφόρνια, τη Φλόριντα και το Τέξας. Ανάλογη είναι η κατάσταση στην Αλαμπάμα, τη Τζόρτζια, τη Νεβάδα, την Οκλαχόμα, το Όρεγκον, τη Νότια Καρολίνα, τη Γιούτα και το Ουαϊόμινγκ.