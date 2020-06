Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: Νέα εξεταστικά κέντρα για τα ειδικά μαθήματα

Που θα λειτουργήσουν νέα εξεταστικά κέντρα και που θα γίνει η προφορική εξέταση των υποψηφίων.

Τη σύσταση νέων, πρόσθετων εξεταστικών κέντρων για τα ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανακοίνωσε σήμερα η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις τους Βασίλη Κεγκέρογλου και της Σοφίας Σακοράφα.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, «η κυρία Κεραμέως, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα των φετινών συνθηκών, εξήγησε ότι το Υπουργείο ανταποκρίθηκε στις συνθήκες αυτές, προβλέποντας τη λειτουργία ορισμένων νέων εξεταστικών κέντρων ανά την Επικράτεια για τα ειδικά μαθήματα. Ειδικότερα:

- Το εξεταστικό κέντρο του Ρεθύμνου θα εξυπηρετήσει τους υποψηφίους της Κρήτης.

- Το εξεταστικό κέντρο της Ξάνθης θα εξυπηρετήσει τους υποψηφίους της ομώνυμης Περιφερειακής Ενότητας, για λόγους δημόσιας υγείας και πρόληψης.

- Το εξεταστικό κέντρο της Αχαΐας, με κέντρο την Πάτρα (και ένα επιπλέον ειδικό εξεταστικό κέντρο στο Αγρίνιο), θα εξυπηρετήσει τους υποψηφίους της Δυτικής Ελλάδας, των Επτανήσων και της Ηπείρου.

Στη Θεσσαλονίκη θα εξετάζονται υποψήφιοι από τη Θεσσαλία, τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία εκτός Ξάνθης.

Στα εξεταστικά κέντρα της Αττικής με έδρα την Αθήνα θα εξετάζονται όλοι οι υπόλοιποι.

Τέλος, οι προφορικά εξεταζόμενοι θα εξεταστούν σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

Ως προς άλλα θιγόμενα ζητήματα, η κυρία Κεραμέως διευκρίνισε ότι, όχι μόνο δεν υπήρξε καμία συρρίκνωση ή κατάργηση εξεταστικών περιφερειακών κέντρων, αλλά ο συνολικός αριθμός των εξεταστικών κέντρων αυξήθηκε φέτος κατά 62, ώστε να μπορέσουν να τηρηθούν απολύτως τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που υπαγορεύθηκαν από τους ειδικούς».