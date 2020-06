Πολιτισμός

ΕΤΑΔ: μόνο με μάσκα η επίσκεψη στα σπήλαια του Διρού

Οδηγίες από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου προς τους επισκέπτες των σπηλαίων...

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε, ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια των Σπηλαίων Διρού, ενημερώνει πως από σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 τα Σπήλαια επαναλειτουργούν και υποδέχονται και πάλι με ασφάλεια τους επισκέπτες, μετά την σχεδόν τρίμηνη διακοπή λόγω της πανδημίας.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. και η Διεύθυνση των Σπηλαίων έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα και επιβεβλημένα μέτρα προστασίας από την Covid -19, ενώ τηρούνται αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν οριστεί από τα Υπουργεία Πολιτισμού & Αθλητισμού και Υγείας.

Διευκρινίζεται πως σύμφωνα με τις οδηγίες, για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιείται μόνο η μικρή λιμναία διαδρομή, και επισημαίνεται πως είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο για τους εργαζόμενους όσος και για τους επισκέπτες.

Αξίζει να τονισθεί πως οι χώροι έχουν ήδη απολυμανθεί και θα επαναλαμβάνονται τακτικά οι απολυμάνσεις, όσον αφορά δε στις βάρκες και στα σωσίβια θα απολυμαίνονται μετά από κάθε διαδρομή.

Το ωράριο λειτουργίας είναι Καθημερινές και Σαββατοκύριακα από 9.00 πμ. έως 5.00 μμ.(το Ταμείο είναι ανοικτό μέχρι τις 4.15 μμ.)

Αξίζει να επισημανθεί ότι από το Σάββατο 20 Ιουνίου, πρώτη ημέρα έναρξης λειτουργίας των Κάμπινγκ Φαναρίου και Ασπροβάλτας, σημαντικός αριθμός Ελλήνων και ξένων κατασκηνωτών έσπευσε να τα επισκεφτεί. Ειδικότερα δε το Κάμπινγκ Φαναρίου το επισκέφθηκε σχεδόν το σύνολο των μόνιμων κατασκηνωτών του, εγκαινιάζοντας με τον καλύτερο τρόπο την τουριστική περίοδο για το φετινό καλοκαίρι.