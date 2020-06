Κοινωνία

Σούρλας στον ΑΝΤ1: ο ψευτογιατρός εξέταζε επί ώρες ασθενείς μέσα σε μοναστήρι (βίντεο)

Τι αναφέρει ο δικηγόρος που αντιλήφθηκε από τους πρώτους τον απατεώνα. Τι λέει για τις σχέσεις του με το Άγιο Όρος και τα μεγάλα ποσά που πήρε από τα θύματα του.