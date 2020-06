Κόσμος

Ο κορονοϊός συνεχίζει τη φονική του διαδρομή στη Ρωσία

Περισσότερα από 7.500 κρούσματα καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στη Ρωσία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 7.600 κρούσματα του νέου κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στις 592.280, ο οποίος κατατάσσει την χώρα στην τρίτη θέση παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων.

Η αρμόδια επιτροπή αντιμετώπισης του κορονοϊού ανακοίνωσε ότι το τελευταίο εικοσιτετράωρο πέθαναν 92 άνθρωποι, ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την αρχή της πανδημίας έχει φθάσει τις 8.206.