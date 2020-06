Κοινωνία

Ο ΑΝΤ1 στα Εξάρχεια: “ζωντάνεψαν” οι πιάτσες των ναρκωτικών μετά την καραντίνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παλιά κακή εικόνα επανήλθε στην περιοχή, με διακίνηση ουσιών ανάμεσα σε κατοίκους και περαστικούς, ακόμη και μεταξύ ανηλίκων.