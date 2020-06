Κοινωνία

Νουλέζας στον ΑΝΤ1: η 33χρονη δεν πείραξε την 10χρονη – Κακώς της έδωσε ηρεμιστικό (βίντεο)

Τι απαντά η 33χρονη, μέσω του συνηγόρου της, στις καταγγελίες για ύπαρξη κυκλώματος, καθώς και για τους λόγους της αρπαγής του κοριτσιού.