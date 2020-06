Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “φουντώνει” ξανά η πανδημία - Οι τρεις πρώτες χώρες σε νεκρούς

Δείτε τα τελευταία επίσδημα δεδομένα για τον αριθμό των ασθενών και την μακάβρια λίστα των θυμάτων.

Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η πανδημία του κορωνοϊού σε όλον τον κόσμο, υπερβαίνοντας πλέον τα εννέα εκατομμύρια κρούσματα και τους 470.000 νεκρούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα ημερήσια στατιστικά στοιχεία που έκδίδει ο Παγκόσμιος Οργανισμών Υγείας, ο αριθμός των καταγεγραμμένων ατόμων τα οποία προσβλήθηκαν από τον Covid-19 ανέρχονταν σε 9.111.204, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 186.000 νέες περιπτώσεις το τελευταίο 24ωρο.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας έφθασε στους 471.823 νεκρούς παγκοσμίως.

Πρώτες με διαφορά σε καταγεγραμμένους θανάτους παραμένουν οι ΗΠΑ με 122.373 ανθρώπους.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βραζιλία με περισσότερους από 50.000 νεκρούς (50.737) και τρίτο στη «μαύρη λίστα» είναι το Ηνωμένο Βασίλειο με 42.647 Βρετανούς να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέδρος Αντχαούμ Γκεμπρεγέσους, έσπευσε για ακόμη μια φορά να «κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου» προς τις κυβερνήσεις των χωρών που έχουν ήδη προχωρήσει ή σκοπεύουν να το κάνουν σε άρση των περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των πολιτών και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε τη Δευτέρα ο κ. Γκεμπρεγέσους, η μετάδοση του ιού εξακολουθεί να επιταχύνεται με ακόμα ταχύτερο ρυθμό, εξαιτίας μεταλλάξεων στο γονιδίωμά του, που τον καθιστούν ακόμα πιο πολύ μολυσματικό.

Σημείωσε ότι ενώ για την καταγραφή του πρώτου ενός εκατομμυρίου κρουσμάτων χρειάστηκε να περάσουν τρεις μήνες για να συμπληρωθεί ο αριθμός, το τελευταίο από τα συνολικά 9 εκατομμύρια περιστατικά κορωνοϊού σήμερα συμπληρώθηκε μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις οκτώ ημερών.

Μπροστά στο ενδεχόμενο της πρόωρης επανεμφάνισης του ιού, νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο όπως ανέφεραν οι αρχικές εκτιμήσεις των επιδειμιολόγων, πολλές κυβερνήσεις κρατών όπως η Νότια Κορέα, το Ισραήλ, η Πορτογαλία και η Ινδία εξετάζουν ή ήδη εφαρμόζουν αυστηρότερα μέτρα στην τήρηση αποστάσεων μεταξύ των πολιτών και τοπικά lockdown σε περιοχές όπου παρουσιάζεται έξαρση των κρουσμάτων.

Την ίδια ώρα, πάντως, στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα άνοιξαν και τα κομμωτήρια με πλήθη κατοίκων του «Μεγάλου Μήλου» να σχηματίζουν απέξω ουρές. Όμως τα μηνύματα που εξακολουθεί να στέλνει προς τις ΗΠΑ ο κορωνοϊός παραμένουν απειλητικά, αφού σε τουλάχιστον 12 Πολιτείες οι οποίες πρόσφατα προχώρησαν σε άρση των περιορισμών καταγράφεται νέα αύξηση κρουσμάτων.